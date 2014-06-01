Время в дело, или Как научиться радоваться жизни без работы

Оговоримся: эта информация не призывает уйти с насиженного места. Статья будет полезна людям, которые оказались без работы и растерялись. Увольнение не означает конец света. Кадровые перестановки или безработица могут доставить приятные переживания в жизни, знакомства с новыми людьми, расширить горизонты сознания. Задумайтесь, может временное затишье– это начало нового этапа?

Ложка дегтя

Увольнение – это стресс для организма. Продержаться первое время поможет личный резервный фонд. Тогда можно немного расслабиться и отдохнуть от утомительных переговоров, гнева начальника и интриг бывших коллег.

Хотя, свобода может утомлять, если все зубы вылечены, книги перечитаны, а сериалы опротивели.

В ситуации, когда родственники заставляют приступить к активным действиям, главное – не спешить. Ищите работу, которая будет нравиться, а параллельно используйте время с пользой.

Поздравляем, вам повезло

Кому-то посчастливилось найти работу с койко-местом в Петербурге через пару дней после сокращения. Остальные получили бонус – это свободное время, которое открывает новые перспективы.

Появляется возможность общаться с друзьями и семьей. Исчезает необходимость продолжать неприятный разговор с собеседником.

Отпадает желание везде успеть. Жизнь наполняется спокойствием. Два собеседования в день, и планируй день по своему желанию. Прогулки по городу, чтение книг, наблюдение за сериальными страстями или просто медитация в тишине. Появляется досуг.

Дойдут руки до полочки в ванной, которую некогда повесить. Будни можно посвятить собственному здоровью, второму образованию, а выходные хобби и рукоделию.

Передышка в общении с коллегами сокращает количество стресса, и возвращает человеколюбие. Возникает желание присоединиться к счастливчикам, которые живут в комнатах для рабочих в хостеле у метро и на развозке отправляются на стройку.

Начинаешь замечать жизнь в мелочах. Щебетание птиц, плавную смену времен года или аромат шавермы за углом.

Никаких социальных ролей и должностей. Ты человек, который высыпается, ест только здоровую пищу и ходит в модных джинсах с дырой на коленки. Дресс-код с унылыми костюмами остался в прошлом.

И пока все трудятся, ты гуляешь по тихим улицам и испытываешь радость, потому что с этого момента все непременно будет хорошо, как в сказке.

Работы много – надо лишь разгадать свое предназначение. Получить информацию об условиях проживания в хостеле можно по электронной почте, info@hosteleconom.ru, например.

Доверяйте интуиции и будьте смелее в желаниях. Удачи!

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