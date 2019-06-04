Честный взгляд на продажи, или Как увеличить стоимость дома

Не будем лукавить: недвижимость – это инвестиции. А чтобы дом не ушел за копейки, его следует подготовить к продаже. Ловите лайфхаки для увеличения стоимости недвижимости.

Будьте предусмотрительны

Это аренду коленчатого подъемника можно оформить за несколько минут. А подготовить документы к продаже сложнее. Поэтому если решили расстаться с недвижимостью, готовьте документы заранее.

Презентуйте жилье

Сделайте красивые фото дома. Яркая картинка быстрее заинтересует потенциального покупателя. Старайтесь не вводить покупателя в заблуждение, а подать дом в выгодном свете. Кстати, по мнению опытных риелторов, дом лучше показывать в дневное время, при солнечной погоде. Так пространство будет казаться приятнее и светлее.

Наведите порядок

Вынесите хлам, приберитесь в доме. Не забудьте пригласить рабочих с подъемником ножничного типа, чтобы освежить фасад загородного коттеджа. Подчеркните покупателю стоимость мебели, ее достоинства, функциональность. Встроенную мебель можете смело включать в стоимость сразу.

Кстати, профессиональные риелторы уверены, что недвижимость с гардеробной комнатой продается лучше. Поэтому кладовку перед продажей можете преобразовать в гардеробную. Вложения обязательно окупятся.

Не забудьте привести в порядок участок возле дома, если речь идет о загородном доме. В многоквартирном доме стоимость жилья будет зависеть и от обустройства лестничной площадки. Учитывайте это на этапе предпродажной подготовки.

Лайфхаки

В доме должно быть уютно: проветрите помещение перед визитом покупателей. Обязательно добавьте приятные ароматы. Сварите кофе, украсьте кухню букетиком цветов с веточкой мяты.

Не вкладывайтесь в ремонт. Косметических мероприятий достаточно. При выборе цветовых решений отдайте предпочтение нейтральным тонам, которые нравятся всем.

Если по предварительным подсчетам стоимость косметики помещения не окупается при продаже, то лучше сделать акцент на расположении жилья, панорамном обзоре из окна, коммуникациях. В этом случае старые обои, напольные покрытия и штукатурку лучше убрать и ограничиться подготовкой к ремонту.

Получить информацию об аренде подъемного оборудования для ремонтных работ можно у крупных арендодателей, по телефону +7 (495) 960-55-82, например.

И напоследок, оставайтесь честными с покупателем. Ваша искренность также повлияет на решение. Легкой продажи и удачной сделки!

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