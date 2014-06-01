Оцениваем перспективы приобретения биткоинов

Уже, наверное, каждый более или менее современный человек наслышан о том, что есть криптовалюты и есть биткоин – одна из наиболее известных криптовалют с многолетним стажем. А пока многие о биткоинах что-либо знают, некоторые особо сообразительные и предприимчивые люди приобретают и продают криптовалюту, зарабатывая на колебании ее стоимости. Кто-то же, напротив инвестирует большую часть своих средств в приобретение криптовалют для долгосрочного накопления, чтобы уже впоследствии заработать на росте стоимости. Вопрос в том, насколько перспективна покупка биткоина сегодня?

Перспективы приобретения

Возможность безопасного и выгодного приобретения. Например, достаточно пройти по этому адресу https://bitcoinom.org и можно будет купить криптовалюту по наиболее выгодному курсу. Кстати, на этом ресурсе можно приобрести криптовалюту за рубли, доллары и евро!

Невозможность подделки. Традиционные деньги могут быть подделаны, тогда как криптовалюта — это электронные деньги, подделать которые не представляется возможным.

Возможность расчетов по всему миру. В отличии от большинства валют, биткоины при желании можно обналичить по всему миру, не выплачивая комиссию как в случае с обычными валютами.

Простота и высокая скорость переводов. В итоге криптовалюту можно не только копить, но и выполнять с ее помощью большинство различных расчетов.

Отсутствие инфляции. На данный момент криптовалюты не привязаны к реальным экономикам государств, а потому инфляция, характерная для обычных денег, на биткоин не распространяется. Колебания курса объясняются не инфляцией, а искусственной коррекцией биржевого курса.

Есть ли проблемы

Единственная проблема биткоина заключается в том, что его официально признают только несколько государств, в то время как остальные страны пока что не спешат с таким решением. Впрочем, когда криптовалюты будут официально признаны, их стоимость наверняка увеличится.

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