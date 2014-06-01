Обслуживаем OPEL только в ТехЦентре Опель «Автономия»

В каком техцентре вы обслуживаете свой OPEL? А впрочем, где бы вы это не делали, мы рекомендуем воспользоваться услугами сервиса Опель «Автономия». Ведь именно тут диагностика и ремонт OPEL, а также оригинальные запчасти на Опель Фокус теперь еще дешевле и доступнее для всех желающих! А пока вы решаете, когда будет удобно обратиться в сервисный центр Опель «Автономия», мы расскажем о особенностях и преимуществах этого предприятия.

Тут умеют диагностировать и ремонтировать

«Автономия» - это такой техцентр, где в одном месте сосредоточены наиболее квалифицированные автомеханики, мотористы, автоэлектрики, диагносты в Москве. Все специалисты обладают многолетним опытом работы в сервисе, а потому могут решить практически любые проблемы, связанные с эксплуатацией вашего автомобиля.

Кроме того, в этом сервисном центре сосредоточено наиболее современное и прогрессивное оборудование для диагностики и обслуживания машин марки OPEL. Поэтому, если есть проблема в эксплуатации автомобиля, везите свой Опель сюда, тут все гарантированно отремонтируют.

Тут запчасти и расходники оригинальные

Не секрет, что качество обслуживания и ремонта автомобиля во многом зависит от того, какие расходники и какие запчасти были использованы. В то время как в большинстве сервисных центров при обслуживании и ремонте используется то, что можно подешевле приобрести на рынке, в автосервисе Опель «Автономия» расходники и комплектующие оригинальные. Это обеспечивает автомобилю, покинувшему техцентр, продолжительный эксплуатационный ресурс без необходимости в очередных незапланированных посещениях сервиса.

Тут можно выгодно купить запчасти

Бытует мнение, что оригинальные запчасти и комплектующие — это непременно астрономические цены. Возможно, это и так, но только не в ТехЦентре Опель «Автономия», здесь оригинальные детали для вашего OPEL реализуются по ценам ниже рыночных. Такое преимущество обусловлено тем, что этот сервис напрямую сотрудничает с крупными зарубежными поставщиками, минуя отечественных посредников.

Оригинальные запчасти для автомобилей Опель по доступным ценам можно купить в собственном магазине техцентра или в интернет-магазине по адресу opelspare.ru. Запчасти, купленные онлайн обходятся еще дешевле, при том, что есть быстрая доставка. Все запчасти и расходники оригинальные, что подтверждается соответствующими сертификатами!

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