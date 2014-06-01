Заказываем круглые наклейки

Круг – это одна из самых красивых геометрических форм. Круглые наклейки отличаются эстетичным внешним видом, причем они привлекают повышенное внимание целевой аудитории. На готовых изделиях можно разместить рекламный текст, который будет идеально вписан в круг.

Особенности печати

Планируя купить круглые наклейки, нужно знать, как они производятся. Процесс печати можно разделить на три последовательных этапа.

Изначально предполагается создание макета с помощью компьютерной программы. После того, как макет будет готов, данные отправляются на принтер (офсетная печать в этой ситуации не рекомендуется, так как она оказывается нерентабельной). Затем из специального листа, отличающимся широким форматом, вырезаются наклейки, которые отличаются идеально круглой формой. Готовый тираж упаковывают и вручают заказчику.

Также предполагается возможность постпечатной обработки готовых изделий. Предполагается возможность печати круглых наклеек в три слоя, а не в два, благодаря чему они будут отличаться высоким качеством исполнения и устойчивостью к внешним факторам. К тому же можно отметить наличие основы для наклеивания и бумаги с нанесенным рисунком, дополнительный слой для защиты. Предполагается возможность снятия защитного слоя после наклеивания готового изделия.

Базовая постпечатная обработка наклеек предполагает их осторожное вырезание из имеющегося листа, который был напечатан лазерным принтером. Иногда проводится дополнительная обработка. Например, можно заказать ламинирование, благодаря которым можно повышать прочность круглых наклеек. В любом случае наклейки получаются эстетичными и эффектными, благодаря чему их можно использовать в рекламных целях.

Почему нужно обращаться к специалистам

Планируя обращения к специалистам, можно рассчитывать на успешное выполнение заказа в индивидуальном порядке. В результате можно рассчитывать на высокое качество печати, благодаря чему круглые наклейки могут успешно и долго использоваться по их прямому назначению. Каждый заказ выполняется в соответствии с действующими стандартами, благодаря чему профессионалы получают готовые наклейки, отличающиеся продуманным дизайном.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.