Как получить гражданство Румынии

Иметь двойное гражданство разрешено во многих странах, в том числе, нашей стране. Получение паспорта любой страны Евросоюза открывает двери в Европу и позволяет работать в выбранной стране коалиции. Для того, чтобы получить гражданстворумынии следует подготовить ряд бумаг, обратиться к специалистам из компании "Евровед" ждать результат и учить язык.

Что для этого потребуется

Получить нужный паспорт можно разными легальными способами. Но, главное, сразу обратиться к специалистам, гарантирующим результат. Сотрудники компании «Евровед» готовы предложить быстрое получение документа. Специалисты компании найдут в архивах доказательство, что именно ваши предки проживали в Румынии, и вы по понятным причинам должны получить паспорт этой страны. Для начала можно будет проконсультироваться, озвучить свои предпочтения, цель получения. На основании полученной информации, специалисты подберут удобный способ получения док-та.

Опыт работы специалистов «Евровед» позволяет быстро, без проволочек находить правильные решения, для достижения поставленных целей. Поэтому можно не беспокоиться, отказа не будет. Для подготовки к интервью сотрудники компании проведут мастер-класс, научат нужным фразам для ответов. Этого будет достаточно для успешной сдачи «экзамена». Чтобы получить гражданствоес потребуется собрать некоторые документы.

Обязательно иметь внутренний паспорт, загран, до-ки о рождении детей, регистрацию брака, обязательно потребуется справка о несудимости, а также бумаги родителей, их регистрация/развод. Не стоит переживать, если каких-либо документов не будет, сотрудники помогут в их поиске. Архивы предоставят недостающие бумаги для осуществления мечты – получения паспорта страны, вхожей в страны Европейской зоны. Каждый обратившийся в «Евровед» получает нужные бумаги и отправится на заработки.

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