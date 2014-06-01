Где купить жидкую гидроизоляцию

Среди всех разновидностей гидроизоляционных материалов сегодня ведущее место занимает жидкая резина. Она представляет собой двухкомпонентную полимерно-битумную эмульсию холодного напыления. Ее состав – это основной компонент и отвердитель.

Купить в Уфе такого типа материал для гидроизоляции поверхностей можно посредством Интернета, на сайте компании Haveg - https://ufa.haveg.ru/. После нанесения эта резина образует однородную мембрану. Она, в свою очередь, гарантировано защищает от проникновения влаги на обработанную поверхность извне.

Жидкая резина Haveg обладает своими преимущественными особенностями. Во-первых, она подходит практически для любого типа поверхностей. Во-вторых, образуемая мембрана отличается высокой эластичностью. В-третьих, гарантийный срок достигает трех десятков лет, при этом материал не теряет своих свойств и качеств.

Широкий диапазон рабочих температур, высокая атмосферостойкость и водонепроницаемость – также относятся к преимуществам данного материала. Более того, данная жидкая гидроизоляция является «дышащей», то есть структура вещества не мешает свободной циркуляции воздуха.

Чтобы заказать жидкую резину достаточно позвонить по предоставленным на сайте телефонам, связаться с оператором, который оформит заявку. Возникшие вопросы можно задать менеджеру компании по электронной почте.

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