Выбираем карусель для шелкографии

Шелкография пользуется особенной популярностью. Однако для того, чтобы полноценно пользоваться такой технологией, требуется современное оборудование. По статистике большинство текстильных изделий печатается шелкографией, которая представляет собой трафаретную печать. Для небольших производств рационально использовать ручные карусельные станки, позволяющие провести предстоящую процедуру на доступном уровне качества и в минимальные сроки. К тому же гарантируется финансовая выгода при покупке специализированного оборудования.

Описание продукции

Современная карусель для шелкографии отличается продуманной конструкцией. Отличительная особенность – это высокое качество конструкции, отсутствие люфтов. К тому же предполагается наличие столов под ворот. Предполагается возможность настройки оборудования для того, чтобы рассчитывать на качественную и стабильную печать тиража. Специализированное оборудование включает в себя два ротора, которые могут полноценно вращаться.

Первый ротор включает в себя полноценные столы на печати, на которые можно сложить изделия. Такие печатные столы создаются из высококачественного металла, причем гарантируется наличие покрытия из высококачественной резины, которая проявляет устойчивость к высоким температурам. Основными отличиями являются высокий уровень жесткости, легкость, продолжительная эксплуатация. Поверхность, которая обработана специальной резиной, гарантирует создание идеального контакта трафарета с имеющимся изделием. К тому же предполагается оперативный нагрев. Столы отличаются надежной конструкцией, причем вращение осуществляется в ручном режиме для успешного использования оборудования.

Второй ротор предполагает для установки трафаретных формах. Печатные зажимы отличаются жесткостью и надежной фиксацией трафаретной рамы. В результате предотвращается то, что трафарет может смещаться в процессе печати не будет. Печатные зажимы обладают регулировками жесткости, поэтому можно использовать разнообразные печатные рамы.

В наши дни карусель, которая предполагается для проведения трафаретной печати, может отличаться высоким качеством и оптимальной надежностью.

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