Знакомимся с новостями Подмосковья

Подмосковные города живут своей жизнью, которая также насыщена, как и другие города нашей страны. Чем живут жители Подмосковья, чем увлекаются, как отдыхают? На эти вопросы поможет ответить информационный портал новости подмосковья. Каждый читатель сайта познакомиться со свежей информацией лучших городов Подмосковья.

Подольск - реставрация усадьбы Дубровицы

В конце прошлого столетия усадьба Дубровицы была признана историческим памятником. В 1961 году в здании размещался научно-исследовательский институт животноводства, кстати он до сих пор является собственником строения. В тяжелые 90-е институт сдавал часть здания ЗАГСу. Церковь при строении в те годы вернули верующим, и с тех пор пытаются привести усадьбу в нормальное состояние. Но недостаток средств на восстановительные работы затянули этот процесс. Обращение местного жителя через электронную петицию все же возымело действие. Принято решение начать реставрационные работы, чтобы сохранить памятник архитектуры.

Королев - помощь 100-летнему ветерану

С каждым годом ветеранов ВОВ становится все меньше. Уходят защитники Отечества, которые спасли весь мир от фашизма. В знак признательности горожане Королева решили помочь ветерану не словом, а делом. Участник войны, 100-летний ветеран А. Багаев участвовал в битве за Москву, большую часть войны провел в подмосковных лесах, сражался в рядах Красной Армии. В соц.сетях разместили пост о ветеране. Люди откликнулись и решили собрать деньги, чтобы оказать реальную помощь ветерану.

Зарайск - продолжается ремонт дорог

Извечная проблема России ее плохие дороги. Но, сегодня эту проблему стараются решать максимально быстро, реставрируя дороги, укладывая новое покрытие. В подмосковном Зарайске большая часть дорог приходится на поселки. Люди на официальном сайте города голосовали за дороги, где необходимо проводить капитальный ремонт. В скором времени Зарайск сможет похвастаться дорогами без ям, трещин и прочих неприятностей для водителей. В этом году восемь объектов ждут обновления. Что же жизнь кругом идет своим чередом. Мы же можем лишь с помощью новостных порталов знакомиться с информацией.

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