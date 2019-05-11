Вас интересует апостиль?

Возможно, вам уже доводилось слышать о таком термине, как «апостиль». Он проставляется на свидетельстве о рождении. Речь идет о печати, что способна подтвердить подлинность документа, что был выдан на территории Украины. Благодаря тому, что проставляется апостиль свидетельство о рождении, последнее получает юридическую силу. И его можно без проблем использовать в других странах.

Подобную печать может поставить специалист, который работает в Центре поддержки граждан под названием «Справка Информ». И многих интересует, как быстро это можно сделать. Зачастую такая работа выполняется за 5-7 раб. дней, а обходится каждому в 300 грн. В этой сумме уже учтен гос. сбор.

Вам апостиль нужен?

Услуга востребованная, однако не каждый гражданин Украины знает, когда же на свидетельстве о рождении необходимо ставить апостиль. Одна из возможных ситуаций – это требование консульства либо посольства другой страны. Второй вариант – выезд на временное/постоянное место жительства.

Нередко печать требуется, если украинец принял решение трудоустроиться в другом государстве. Сегодня такая практика является привычной для многих граждан. Кто-то видит, что его силы и способности на родине почти никому не нужны, другие хотят объединиться со своими родственниками, которые проживают за границей. В любом случае без апостиля на свидетельстве о рождении вам не обойтись.

Такая печать потребуется и еще в одном случае – при желании обучаться за границей. Нередко выпускники украинских школ мечтают получить высшее образование в другом государстве. Проблем с этим не возникнет, нужно лишь собрать определенную сумму и весь пакет документов.

Данный Центр поддержки граждан может предложить каждому украинцу такую возможность, как ускоренное проставление апостиля на документ. Вам удастся избежать переплат, а также бюрократии, которую никто не любит. Услуга предоставляется в любом городе Украины, не играет роли то, где вы проживаете.

Почему стоит обратиться, к примеру, в «Справка Информ»? Это помогает экономить деньги и время, а сроки предоставления услуги никогда не нарушаются. Предлагается несколько способов оплаты.

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