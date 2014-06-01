Как Ютуб засчитывает просмотры

Сегодня Ютуб – это очень популярная площадка, которая привлекает гигантское количество пользователей. Люди не только смотрят различные клипы, новости, но и сами создают собственные каналы. Есть сайты, которые предлагают блогерам живые просмотры youtube, и они весьма востребованы. Интересно, что сведения относительно того, как YouTube насчитывает просмотры, неоднозначны. Есть основные факторы оценки.

Воспроизведение видео

Воспроизведением ролика может управлять:

пользователь;

система автозапуска.

Просмотр засчитывается, когда выполнен клик по рекомендациям, результату поиска, если зритель пришёл со стороннего ресурса. Если же ролик загружается автоматически, то просмотр засчитан не будет. Когда пользователь посмотрел на канале ролик, после чего началась автозагрузка, прочие просмотры не засчитываются.

Фактор процента просмотра

Система проверяет процент ролика, просмотренный зрителем. И об этом показателе доподлинно всем неизвестно. Приблизительно, минимальный период просмотра, после чего он будет зачтён, составляет десять секунд. Соответственно, когда пользователь переходит на другую страницу раньше, просмотра ролика не будет.

Показатель смотрибельности

В случае платформы Ютуб половина всего видео просматривается на смартфонах. Для определения просмотра нужно, чтобы роликом занималась половина экрана устройства, как минимум. Ролик может просматриваться полностью, однако, если параллельно с этим пользователь занимается чтением комментариев снизу, то просмотр не будет зачтён.

Платформа

Можно быть уверенным в том, что просмотр будет засчитываться, когда для ознакомления с видео использовался встроенный плеер, мобильное приложение. Важным условием является то, что требуется включение автовоспроизведения звука.

Резюме

Эти четыре условия должны соблюдаться, чтобы просмотр ролика был засчитан. Разумеется, Ютуб занимается отслеживанием IP-адресов пользователей. В том случае, если материал просматривается с одного IP несколько раз в день, будет засчитываться единственный просмотр. Это способ борьбы против накруток.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.