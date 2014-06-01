Выбираем купальник монокини

Пляжная мода довольно разнообразна, порой дамы теряются и не знают, какому купальнику отдать предпочтение - приобрести раздельные изделия или же выбрать слитные купальники монокини. Рассмотрим, что же представляет собой изделие, называемое монокини, и кому подойдет этот элемент пляжной одежды.

Что такое монокини

Это предмет пляжной одежды который не назвать слитным купальником. Сама модель состоит из бюстгальтера, бикини, которые соединены между собой впереди оригинальной полоской ткани, или любого другого материала. Такой вариант пляжной одежды чаще выбирают женщины с подтянутой фигурой, без изъянов. Поэтому можно смело утверждать, что монокини подойдет не каждой даме. Если фигура слишком пышная, купальник не скроет проблемные зоны, а наоборот подчеркнет их. Монокини хоть и считается пляжной одеждой, но этот элемент купальника чаще используют для прогулок по пляжу, вечернему отдыху возле бассейна. Загорать, купаться, посещать в нем бассейн не совсем удобно.

Критерии выбора монокини

Пляж диктует свои правила и свою моду. Чтобы выглядеть стильно, привлекать к себе завистливые взгляды женщин и восхищенные мужчин, следует правильно подобрать модель купальника, учитывая его особенности кроя, дизайна. Дамы, желающие выделить талию могут обратить внимание на модель с глубокими вырезами по бокам и оригинальной фигурной полоской впереди. Для женщин, имеющих большую грудь предложены модели монокини с ажурными вставками в области груди. Хорошая плотная чашка бюстгальтера поддержит грудь, сделает ее пропорциональной.

Остаться незамеченной на пляже в купальнике монокини невозможно. Поэтому к выбору изделия следует подойти особенно внимательно. Хорошо рассмотрите свою фигуру. Определите проблемные зоны, возможно имеются растяжки, или шрамы на животе. Монокини прекрасно скроет эти дефекты, сделав фигуру соблазнительной. Если имеются проблемы с лишним весом, не нравятся бока, область талии, то монокини вряд ли в этом случае следует выбирать.

Также при выборе пляжного предмета особое внимание уделяется оттенку. Помните разноцветные принты придают пышности, однотонные наоборот делают фигуру стройнее. Большой ассортимент изделий, предложенных в интернет-магазине "fashion4you" позволит подобрать пляжное изделие по своим предпочтениям. Удивительно качественные, невероятно красивые купальники разных видов смогут сделать вас на пляже неотразимой.

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