Занимаемся английским по новой методике

Наверно не нужно говорить, что сегодня English является международным языком. Он необходим всем людям, ведь так или иначе в жизни каждый отправляется за границу, путешествует по Европе или занимается бизнесом, ведет торговые отношения с партнерами из западных стран. Без языка, его хорошего знания обойтись невозможно. Не многие могут похвастаться своим разговорным English после школы. Приходится отправляться на курсы, учить язык, выбирать программы.

Известный факт, что порой очень сложно заставить себя начать изучать иняз, лишь потому что нужно... English, это открытые двери во многие престижные организации, это возможность путешествовать без языкового барьера, это просто интересного. Школа Айспик приготовила для своих студентов довольно необычную программу изучения. Однозначно, записавшись на курс, вы получите знания и возможность практиковать их в Дубае.

Кому необходимы курсы Айспик

Записаться в школу Айспик может человек любой профессии. Однако следует выделить ряд лиц, которым эти курсы просто необходимы:

выпускники вузов по специальности IT - всего за один месяц выпускник вуза получит необходимые знания для работы. Это позволит быть лучшим среди других, оперативно справляться с поставленными задачами;

людям, желающим уехать на ПМЖ в англоговорящие страны - курсы помогут решить языковой барьер. В другом месте вы не будете себя чувствовать отчужденно, переживать, что не можете общаться с другими людьми;

необходима подготовка к международным экзаменам - в школе Айспик вам помогут решить эту проблему и подготовят к экзаменам основательно. Переживать за "пробелы" в знаниях уже не придется.

Также курсы подойдут людям, которые просто хотят выучить английский с "нуля" и при этом заниматься по новой, интересной методике.

Что получает студент школы

Хорошее знание английского на уровне разговорной речи. Кроме этого выпускник школы летит в Дубай, где также продолжает совершенствовать свой разговорный. Причем нет никакого подвоха в этом предложении. Ученик оплачивает перелет, все остальное берет на себя школа. А именно: неделю проживания в самом преуспевающем, красивом городе мира, экскурсию с гидом, завтрак и общение с носителем языка. В течение всего одной недели полученные знания будут закреплены. По окончанию школы выпускник получает сертификат на поездку, активировать которую сможет на сайте школы. Согласитесь, это заманчивое предложение. Самое время записаться в школу для изучения English.

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