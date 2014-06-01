Как установить информер погоды для сайта

Любой человек интересуется погодой. Как известно "у природы нет плохой погоды", но все же на душе намного теплее и солнечнее от хороших светлых дней. В наше время за погодными явлениями следит каждый из нас. Отправляемся ли мы в отпуск, на работу или на прогулку, обязательно посмотрим погоду. Предупрежден, значит, вооружен! Узнав, какой сюрприз погода готовит на улице, можно будет хорошо подготовиться ко всем нестандартным ситуациям. Информер, где установлена погода для сайта, это возможность быстро узнать погоду, привлечь таким образом новых посетителей ресурса.

Выбираем виджет

В интернете множество конструкторов по созданию информера погоды. Но зачастую владельцы ресурсов желают устанавливать оригинальные счетчики погоды, необычные в своем исполнении. Будет ли это информер с бегущей строкой или же наоборот, виджет в виде небольшого баннера, решать конечно владельцу ресурса. Посетив сайт "meteolabs" вы сможете подобрать нестандартное решение для своей площадки. Итак, рассмотрим популярные виджеты, которые уже давно известны пользователям интернета за простоту в пользовании, информативности:

виджет группы А - позволит ознакомиться с прогнозом погоды одного населенного пункта, показывает инфо погоды "сейчас" и "сегодня";

информер группы В - формирует запрос для 20 населенных пунктов, так же как и в первом случае можно будет увидеть погоду "сейчас", "сегодня";

группа V - отражает дату, текстовое описание погодных явлений, порывы ветра, давление. Инфо предоставляется для одного населенного пункта.

Если вы желаете установить бесплатно информер с более подробной информацией можно обратить внимание на группу А7 или же G7. Посетители сайта смогут ознакомиться с погодой на ближайшую неделю. Кроме этого, можно установить виджет с бегущей строкой, показывающий погоду для выбранного населенного пункта на неделю. Технически установить виджеты довольно просто. Главное следовать инструкции и нужный информер погоды моментально появится на сайте. Если же все равно возникают проблемы, всегда их можно решить с техническим специалистом сайта "meteolabs".

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