Оснастите авто багажником

Автомобиль — это прекрасное средство для удобного передвижения не только по такому крупному центру как Санкт-Петербург, но и для более дальней поездки за город ли даже на отдаленное побережье теплого моря. Но любое путешествие на собственном авто длительное по времени, подразумевает и перевозку определенных жизненно необходимых вещей, которых кстати набирается немало или принадлежностей для любимого увлечения, например, доски для серфинга. В таком случае одного кузовного отделения для перевозки груза вам будет недостаточно, лучше всего в таком случае смонтировать дополнительный багажник на крыше машины.
Чтобы купить багажник на автомобиль нужного плана, стоит узнать о видах этой специальных конструкций на крышу машины. Многие водители предпочитают рейлинги – изогнутые металлические рейки с пластиковыми наконечниками. Некоторые их модели имеют элементы освещения. На рейлинги можно крепить зачехленные вещи различной геометрии. Специальные поперечины, оснащенные креплениями для удержания груза относятся к другому виду багажников – универсальных. В отдельные категории выделены вело багажники и авто боксы.
Одними из самых популярных у автолюбителей дальних путешествий считаются крышные боксы, особенно в жестком варианте. Они довольно долговечны, имеют обтекаемую и привлекательную внешне форму, надежно сохраняют помещенные в них пожитки, а при необходимости хорошо моются. Примером такой конструкции может быть модель THULE EXCELLENCE XT объемом в четыреста семьдесят литров. Среди ее характеристик: грузоподъёмность семьдесят пять килограмм, двухстороннее открытие, внутреннее освещение. Использование подобного бокса, значительно увеличит возможность безопасной перевозки разноплановых вещей.
Приобретение качественного багажника на автомобиль для жителей города на Неве, впрочем, как и для жителей других российских населенных пунктов не будет проблематичным, если они обратятся к проекту интернет – супермаркета «Формула Дороги». Его легко найти, последовав адресу www.formula-dorogi.ru. Ресурс располагает не только витриной товаров, а также покупательской корзинкой, но и системой подбора автобагажников на машины конкретной марки или модели.