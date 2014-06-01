Оснастите авто багажником

Зачем монтируют багажник на машину

Автомобиль — это прекрасное средство для удобного передвижения не только по такому крупному центру как Санкт-Петербург, но и для более дальней поездки за город ли даже на отдаленное побережье теплого моря. Но любое путешествие на собственном авто длительное по времени, подразумевает и перевозку определенных жизненно необходимых вещей, которых кстати набирается немало или принадлежностей для любимого увлечения, например, доски для серфинга. В таком случае одного кузовного отделения для перевозки груза вам будет недостаточно, лучше всего в таком случае смонтировать дополнительный багажник на крыше машины.

Познакомьтесь с видами багажников

Чтобы купить багажник на автомобиль нужного плана, стоит узнать о видах этой специальных конструкций на крышу машины. Многие водители предпочитают рейлинги – изогнутые металлические рейки с пластиковыми наконечниками. Некоторые их модели имеют элементы освещения. На рейлинги можно крепить зачехленные вещи различной геометрии. Специальные поперечины, оснащенные креплениями для удержания груза относятся к другому виду багажников – универсальных. В отдельные категории выделены вело багажники и авто боксы.

Используйте боксы на авто

Одними из самых популярных у автолюбителей дальних путешествий считаются крышные боксы, особенно в жестком варианте. Они довольно долговечны, имеют обтекаемую и привлекательную внешне форму, надежно сохраняют помещенные в них пожитки, а при необходимости хорошо моются. Примером такой конструкции может быть модель THULE EXCELLENCE XT объемом в четыреста семьдесят литров. Среди ее характеристик: грузоподъёмность семьдесят пять килограмм, двухстороннее открытие, внутреннее освещение. Использование подобного бокса, значительно увеличит возможность безопасной перевозки разноплановых вещей.

Как приобрести багажник на машину

Приобретение качественного багажника на автомобиль для жителей города на Неве, впрочем, как и для жителей других российских населенных пунктов не будет проблематичным, если они обратятся к проекту интернет – супермаркета «Формула Дороги». Его легко найти, последовав адресу www.formula-dorogi.ru. Ресурс располагает не только витриной товаров, а также покупательской корзинкой, но и системой подбора автобагажников на машины конкретной марки или модели.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.