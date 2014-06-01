Как правильно выбрать шкаф?

Шкаф – это неотъемлемый атрибут мебели в каждом доме. Без него все веще лежали бы на виду по коробкам, поэтому к выбору шкафа нужно относиться ответственно. Самым удобным и функциональным является шкаф-купе. Их достоинства оценил каждый владелец. Выбрав правильно спроектированный шкаф-купе, вам удастся легко вместить все необходимые вещи, оставив помещение не загроможденным.

Выбор шкафа весьма ответственное событие. Ведь на рынке данных услуг множество интересных предложений, но нужно выбрать одно достойное, подходящее бюджету семьи. Предлагаем заказать шкаф купе гродно в интернет-магазине на сайте mirshkafov.by. Компания «Мир шкафов» занимается своей деятельностью более одиннадцати лет. Проектируется мебель по индивидуальным заказам клиентов, а производство осуществляется на современном оборудовании, по высоким стандартам. Специалисты компании имеют за плечами огромный опыт, тем самым позволяя рационально спроектировать шкаф под своего клиента.

Если шкаф-купе спроектирован верно, то он отлично преобразит интерьер квартиры, а также поможет скрыть некоторые изъяны, даже поможет зрительно увеличить пространство комнаты. Выбор материалы является одной из важнейших задач при заказе шкафа. Чаще всего корпус изготавливается из панелей ДСП. Толщина панелей рассчитывается исходя из ширины полок, это важный момент во избегания провисаний. Внутренние панели шкафа изготавливают из МДФ. Этот материал прочный, экологически безопасен, устойчив к влаге.

Перед тем как заняться проектированием, следует заранее продумать, что вы будете хранить в шкафу и каковы ваши возможности. Второй факт не только говорит о финансах, а о возможностях помещения и расположения шкафа-купе. Определитесь с выполнением фасадов, так как это повлияет на стиль и дизайн интерьера. Следует помнить, что шкафы-купе бывают различного типа: корпусные, встроенные и полувстроенные. Выбор ляжет в зависимости от применения и габаритов комнаты.

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