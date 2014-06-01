Узнаем интересные факты о жизни известного писателя

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Кто такой Андрей Платонов?

Биография Платонова Андрея вызывает немалый интерес у поклонников его творчества. Платонов – это его псевдоним, который происходит от отчества. Известный писатель родился в городе Воронеже в 1899 году. Его отец работал в железнодорожной мастерской, а мама занималась воспитанием 11 детей. Так как Андрей был самым старшим, ему пришлось рано начать помогать отцу, заниматься хозяйством и присматривать за братьями и сестрами.

Тяга к творчеству у Андрея была с ранних лет. Сначала он начал писать стихи о революции, затем был военным корреспондентом известной на тот момент газеты. Его рассказы и повести до сих пор пользуются популярностью. Особое место в творчестве Платонова занимают военные рассказы. Сталин не принимал творчества Андрея Платонова, поэтому когда в 1931 году вышла его повесть "Усомнившийся Макар", дал ей отрицательную характеристику и обозвал писателя «сволочью», хотя не отрицал его таланта.

У писателя было не легкое детство и сложная судьба. После резкой критики Сталина, от него отвернулись многие, некоторые произведения были опубликованы только после его смерти. Писатель перестал верить своим убеждениям, его семья находилась на грани нищеты. Для того, чтобы хоть как сводить концы с концами он был вынужден обратиться к изданию башкирских народных сказок. Сейчас его именем названа улица в Воронеже, а также библиотека и школа. В 2011г. открылась выставка в литературном музее Воронежа, где жители и гости города могут ознакомиться с биографией писателя и особенностями его творчества.

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