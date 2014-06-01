Заказываем септик

Все виды сточных вод представляют угрозу для людей, животных и окружающей среды. Поэтому неудивительно, что очистка сточных вод, выходящих из нашего дома, является обязательной и строго регламентируется законом. Септики являются важным элементом очистных сооружений - как небольших, так и муниципальных. Узнайте, как работает септик, какие процессы в нем происходят и какие типы доступны на рынке. Например, большим спросом пользуются септики ТОПАС-С, доступные на www.topol-eco.ru/production/topas-s/.

В отстойниках есть два основных процесса - механическая и биологическая очистка. Первый происходит, когда сточные воды остаются в отстойнике не более 3 дней. Он заключается в том, что частицы, более тяжелые, чем вода, падают на дно резервуара, а более легкие всплывают на поверхность. Однако биологическая очистка происходит, когда сточные воды находятся в отстойнике в течение 3-5 дней. Затем происходит разложение органических веществ.

Материал, из которого формируются септики

Наиболее популярными являются отстойники (также называемые септиками) из пластика, которые легки, герметичны и легко транспортируются. Что важно - они также устойчивы к коррозийному воздействию сточных вод.

Какого размера должен быть септик?

Важно, чтобы его вместимость соответствовала количеству членов домохозяйства - чем их больше, тем больше должна быть выгребная яма. Считается, что один человек производит около 150 литров сточных вод в день и размер отстойника должен быть достаточно большим, чтобы сточные воды оставались в нем в течение трех дней. Также давайте помнить, что резервуар не может быть заполнен до краев, поэтому вы должны выбрать немного больший размер септика.

Типы септиков

Септики обычно делятся на однокамерные или двухкамерные. Первые обычно дешевле. Какая польза от дополнительных камер? Благодаря им путь сточных вод через отстойник становится длиннее и, следовательно, процесс очистки более эффективен. Высококачественные однокамерные, а также двухкамерные отстойники можно найти в магазинах и супермаркетах. Компании также занимаются созданием биологических очистных сооружений, насосных станций для воды и канализации, а также резервуаров для дождевой воды.

Бытовые очистные сооружения необходимы, поэтому давайте подумаем, какие отстойники выбрать. Давайте подумаем об их размерах и конструкции. Независимо от того, какой тип продукта вы выберете, также обратите внимание на его качество - как однокамерные, так и двухкамерные септики должны быть прочными, изготовленными из прочных материалов и должным образом защищенными от возможного растрескивания.

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