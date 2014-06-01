Как обслуживать АКПП?

На сегодняшний день коробки автомат в автомобилях начинают преобладать над механикой. Особенно ярко это проявляется в мегаполисах, где из-за рваного ритма движения водитель просто устает постоянно держать ногу на сцеплении и переключать скорости. Но АКПП требует более серьезного обслуживания, поскольку она сложнее в устройстве. Выполнять его самостоятельно довольно проблематично, так что лучше найти профессиональный сервисный центр, который возьмется за эту задачу.

Куда обратиться за помощью?

Если необходим ремонт акпп в Минске, то стоит воспользоваться услугами СТО GIDROMATIK. Здесь предлагают высококачественное обслуживание, а также гарантированное решение проблем любой сложности. Так что можно не сомневаться, что по результатам проведенных операций будет возможность гарантированно получить полностью исправное транспортное средство. При этом цена будет приемлемой, а для замены используются только оригинальные запчасти непосредственно от производителя.

Компьютерная диагностика АКПП позвоялет выявить все неисправности, чтобы разработать правильную стратегию их устранения. Это очень важный момент, поскольку лишь такой подход гарантированно позволит добиться успеха. При помощи специальной программы мастера тестируют агрегат, а на основании анализа полученных данных можно будет понять, что именно с ним случилось. После этого уже не составит труда выполнить необходимый минимум мероприятий, которые позволят восстановить штатный функционал.

Замена масла акпп проводится с определенной периодичностью, так как отработанная жидкость может оказывать негативное воздействие на внутренние детали. Стоит использовать только качественную смазку, а замену проводить в соответствии с графиком. Процедура довольно трудоемкая, поэтому нет смысла пытаться справиться с ней своими силами. Намного проще отдать авто профессионалам, а затем забрать его уже с готовым результатом.

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