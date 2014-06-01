Зачем нужна приемка квартир

Главной мечтой для большинства людей является приобретение собственного жилья. Если раньше этот вопрос решался сложнее, ввиду стоимость квартир, возможности приобретения лишь за наличный расчет, то сегодня практически каждый может оформить ипотеку и стать собственником новой недвижимости. Однако не многие знают, какие проблемы могут ожидать после приобретения новых квартир. Сегодня приемка квартиры в новостройке популярная услуга и ею пользуются все чаще. Пригласив специалистов можно сразу избавить себя от ряда проблем, и получить помещение отвечающее всем нормам и стандартам.

Необходимая процедура

Ни один застройщик не станет исправлять свои ошибки, недоделки после подписания акта приемки. Если вы сразу не обратили внимание на плохую проводку, скрытые или видимые не соответствия, то легко окажитесь один на один со своими проблемами. Решать их уже придется самостоятельно. А это новые расходы на ремонт, дополнительные проблемы. Обратившись к профессионалам еще до подписания договора приема-передачи жилья, новосел получит следующие услуги:

тщательный осмотр помещения - это позволит выявить все недочеты, обозначить наиболее критичные недоделки;

составит акт о нарушении сдачи объекта - в нем будут указаны все недочеты, которые должен будет устранить застройщик;

сэкономит время и средства тщательной проверкой - воспользовавшись услугой опытных специалистов новосел сможет сэкономить не только время, но и средства. Ведь исправлять ошибки самостоятельно намного сложнее. Все строительные работы стоят дорого. Зачем переплачивать если эти работы уже вошли в услугу застройщика.

Кроме этого, специалисты расскажут как правильно предъявлять претензию и добиться справедливости. При осмотре квартир используется современное сверхточное оборудование.

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