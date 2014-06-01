Знакомимся со складами ответственного хранения

Подобные объекты можно без особых проблем отыскать в Подмосковье. Какова их специализация? Речь идет об оказании многочисленных логистических услуг. Некоторые компании начинали еще в конце 90-х. Их деловая репутация не вызывает вопросов, а список задач, которые решают специалисты, огромен. Если вы хотите узнать больше об одной из таких организаций, то переходите в этот раздел: http://skladelena.ru/uslugi/svobodnye-ploschadi.

Специализированная компания может предложить любому клиенту максимально выгодные условия в плане сотрудничества. Аренда склада на территории Московской области – это востребованная услуга среди столичных граждан, а также среди представителей бизнеса, которые проживают в небольших н. п. Спектр услуг, которые предлагаются, только расширяется, улучшается состояние каждого склада.

Площади, которые выделены под ответственное хранение, располагаются в южной части российской столицы. Часто они занимают территорию, составляющую 5-6 тыс. м2. Площадка неотсыпанная, открытая. Арендатор может своими силами выровнять территорию, в таком случае расходы включаются в оплату аренды. Если возникнет такая необходимость, то можно организовать собственный въезд и обустроить КПП.

Нередко собственники выставляют высокие расценки на склады ответственного хранения, что находятся на территории области. Объясняют свое решение они тем, что предложение востребовано среди столичных бизнесменов. Другие же специализированные компании стараются предложить услуги по более низкой цене. Это позволяет не терять постоянных клиентов, а также увеличивать их количество.

Важно отыскать не просто склад ответственного хранения, а современного и успешного поставщика разных логистических решений. Такие специализированные компании могут хранить любой груз на складе, предлагают каждому клиенту арендовать складское помещение. Помимо этого предлагаются и следующие услуги:

погрузка контейнеров

паллетирование

упаковка грузов

И ко всему этому добавим кросс-докинг. Специалисты, имеющие немалый опыт, не против оформить весь пакет документов.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.