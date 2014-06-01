Что такое аэрофотосъемка?

Аэрофотосъемкой называют фотографирование территории с большой высоты (от сотен метров до десятков километров) при помощи специального устройства - аэрофотоаппарата. Он устанавливается на атмосферный летательный аппарат. Им может быть самолет, вертолет, дирижабль и т.д. Первые аэрофотоснимки появились еще в XIX веке. Тогда в качестве летательных аппаратов использовали воздушные шары и воздушные змеи. Позднее начали применять самолеты и другую технику.

Современная техника и методы

Аэрофотосъемка при помощи самолетов - это один из самых известных методов получения фото с воздуха. Чаще всего его используют в том случае, когда нужно получить охват большой площади за минимальное количество времени. Также довольно популярным видом аэрофотосъемки является фотографирование с вертолетов. Данный летательный аппарат может зависать в конкретной точке и позволяет получить охват большого пространства за один вылет. Вертолеты довольно часто применяются для информационно-технической аэрофотосъемки, а также для художественной и рекламной съемки с воздуха. Кроме того, с вертолетов снимают клипы, рекламные ролики и эпизоды фильмов. Если вам необходима АЭРОФОТОСЪЕМКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, то вы можете сделать это здесь www.syomka-s-kvadrokoptera.ru. На данном сайте вы можете заказать видеосъемку с земли, видеосъемку с воздуха, топографическую ортофотосъемку и т.д.

Параплан - это довольно недорогой способ аэрофотосъемки. В большинстве случаев он не требует разрешения на полет и способен проводить съемку на небольших высотах. Наиболее простым методом аэрофотосъемки является фотографирование с беспилотных самолетов. Такой способ отлично подходит для исследования территорий с воздуха, съемки с целью получения фотопланов местности и других подобных задач. Однако следует отметить, что беспилотные вертолеты требуют площадки для взлета и посадки.

Аэрофотосъемка с квадрокоптера применяется в том случае, когда не требуется снимать большую площадь территории. На сегодняшний день съемка с таких устройств все больше снижается, а возможность съемки увеличивается. Преимуществом данной съемки является то, что все оборудование можно привезти в багажнике автомобиля. Для подготовки к полету необходимо потратить всего 10-20 минут, а съемочная команда состоит из двух человек (пилот и оператор). Мультикоптеры обладают хорошей системой стабилизации. Плюс ко всему, они способны на автономные полеты по заранее заданным координатам и могут выполнять автоматический возврат на точку старта и автопосадку по команде. Для проведения данной съемки не требуется наличие взлетно-посадочной площадки. Также мультикоптер может летать даже в закрытых помещениях.

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