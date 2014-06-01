Как выбрать оператора на свадьбу

Свадебное торжество – одно из самых важных событий в жизни каждого человека. Его необходимо качественно запечатлеть. Необходим профессиональный оператор, например, от https://video-uslugi.ru/videosemka-v-moskve/. Чтобы съёмка была по-настоящему качественной, следует обращаться только к помощи специалиста. Обидно, когда видео просто не хочется пересматривать, когда его качество непростительно низкое! Нужны только профессионалы.

Критерии выбора

Есть несколько аспектов, которые имеют значение для выбора оператора на свадебное мероприятие. Несмотря на то, что определённый специалист может высоко оцениваться друзьями, коллегами по работе, агентствами, принимать решение можно только после:

личной встречи;

просмотра портфолио.

Важно понимать, что все люди имеют различные представления о прекрасном. Кому-то и мутная съёмка – высший уровень киноискусства!

Анализируя просматриваемое видео, надо отталкиваться от своих ощущений. Когда люди чувствуют нежность, умиление, это можно считать показателем высокого уровня знания профессии оператором. Нельзя забывать о качестве съёмки видео, чёткости, гармоничной связи кадров.

Каким должны быть работы оператора

Видеофильм должен быть единым целым. В кадре могут быть совершенно незнакомые люди, но зрителям должно быть интересно то, что происходит в фильме. Музыка имеет большое значение. Она должна сочетаться гармонично с видеорядом. Нельзя недооценивать этот фактор.

Каждый спецэффект должен использоваться в меру. Наличие множества всплывающих окон, мерцающих звёздочек, радужных колечек и снежинок – это не самый лучший показатель вкуса. В основе происходящего должно быть главное событие, то есть свадьба, молодожёны, дорогие гости. Не нужно быть специалистом в сфере съёмки видео, чтобы понять, где эффектов чересчур много.

Личная встреча

Беседуя с оператором, нужно обращать повышенное внимание на его темперамент, свойства характера. Заказчику должно быть комфортно разговаривать с ним. Хороший мастер никогда не станет ничего навязывать, он внимательно выслушивает пожелания, высказывает собственные предложения.

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