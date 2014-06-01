Какие бывают мотоблоки?

Мотоблоком называют универсальное рабочее транспортное средство, которое выполняет функции малогабаритного трактора. Такую технику активно используют в сельском и коммунальном хозяйстве. Данное оборудование имеет множество преимуществ. К ним можно отнести: доступную стоимость, хорошую маневренность, низкий расход топлива, дешевый ремонт. В настоящее время существует несколько разновидностей мотоблоков.

Виды

Легкие мотоблоки используют для обработки участка площадью до 20 соток. Такое оборудование довольно дешево стоит, мало весит и не занимает много пространства в гараже. Легкие мотоблоки довольно маневренные. По этой причине их используют для прополки сорняка между узкими рядами разных растений. На данный вид оборудования также можно поставить плуг, разрыхлитель, грабли. Чаще всего их используют с целью подготовки участка фрезами перед вспашками, окучивания растений, проведения прополки.

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Средние мотоблоки гораздо дешевле легких, но они имеют больше возможностей. Для того, чтобы перевозить груз (урожай с участка и т.д.), к ним можно подсоединить прицеп. При помощи данной техники можно пахать землю плугом, картофелесажалкой и картофелекопалкой. Она имеет довольно высокую мощность и способна справляться с участками до 50 соток.

Тяжелый мотоблок является самым дорогим и затратным в эксплуатации. Он оснащен мощными двигателями, которые значительно расходуют горючее. Данная разновидность мотоблоков может выполнять любые задачи. Они способны возить прицепы с грузами вес которых доходит до нескольких тонн. Кроме того, с помощью данной техники можно убирать много снега. К тяжелым мотоблокам можно присоединять дровоколы и веткоизмельчители. Следует помнить, что такой мотоблок очень габаритный, поэтому для него необходимо выделять большое пространство в гараже.

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