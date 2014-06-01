Распространённые виды кабелей и их характеристики

Производители кабельной продукции предлагают на выбор широкий ассортимент различных кабелей. Каждый из них используется для решения определённого перечня задач. Применяемые в монтаже кабели изготавливаются преимущественно из меди, реже – из алюминия. Кроме материала изготовления, они отличаются структурой жил. Последние бывают цельными или состоящими из целого ряда проволочек. От структуры жил влияет гибкость кабеля, но не его проводимость.

Найти широкий ассортимент кабелей и проводов в Тюмени вы можете на сайте «БЭВА ЭНЕРГО»: https://beva-energo.ru/kabel_i_provod/. В частности, вы можете заказать медные и алюминиевые, высоковольтные и многожильны, кабели ВБШв, ВВГнг, КГВЭВ и многие другие по оптовым ценам. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу ассортимент продукции, условиях доставки и наличии товара на складе, то менеджеры компании дадут вам полную информацию. Также вы можете согласовать с ними сроки отгрузки. Цены вполне приемлемые.

Популярные типы

Для прокладки электросетей в жилых объектах в последнее время часто стали использовать ВВГ-кабели и их модифицированные версии. Внешняя изоляция и изоляция жил такого кабеля выполнена из ПВХ. Она отличается хорошей стойкостью к агрессивным средам и не поддерживает горение. Жилы такого кабеля бывают как одно- так и многопроволочными – всё зависит от версии ВВГ. Следует добавить, что изделия такого типа прокладывают открыто или закладывают в штробы. Распространённый цвет внешней изоляции – чёрный.

Кабель NYM состоит из цельнопроволочных токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлорида. Внешняя оболочка также выполнена из ПВХ. Внутри располагается 1-5 жил. Цвет оболочки, как правило, белый. Такой тип кабеля широко применяется для стационарной прокладки распределительных и силовых сетей.

СИП является самонесущим изолированным проводом, который может выдерживать большие механические нагрузки. Изоляция изготовлена из сшитого полиэтилена – данный материал не восприимчив к воздействию прямых лучей солнца и влаги. Жилы кабеля СИП не имеют общей изоляции. Кроме перечисленных видов продукции, широкое применение приобрели также кабели ПВС, ШВВП, КГ, ПБПП (ПУНП), ППВ и некоторые другие.

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