Проводим экспертизу безопасности

Любое предприятие или производство, вне зависимости от сферы деятельности должно полностью соответствовать установленным нормам безопасности. Благодаря такому подходу можно гарантировать отсутствие потенциально опасных для сотрудников условий и повысить эффективность их труда.

Экспертиза промышленной безопасности, которую проводят специалисты компании ТюменьПромЭкспертиза в Тюмени, позволит выявить любые неполадки в работе оборудования и подготовить производство к работе. После проведенных исследований сотрудники компании выдадут руководству предприятия необходимые документы и заключения. Они могут предъявляться по месту требования и уберегать предприятие от наложения штрафных санкций контролирующими государственными органами.

Преимущества обращения

Обратиться в компанию можно дистанционно, что позволит сэкономить ценное время. Для этого нужно заполнить заявку на сайте, указав информацию для обратной связи.

Большим преимуществом стоит назвать то, что проведение экспертизы не требует остановки производственного процесса. Поэтому предприятие гарантированно не будет терпеть финансовые убытки, терять инвесторов или клиентов.

Кому нужно проведение экспертизы

Профессиональную экспертизу нужно регулярно проводить предприятиям, работающим в сфере:

угольной промышленности;

нефтепереработки;

добычи и распределения природного газа;

металлургии и химической промышленности.

На подготовительном этапе к предприятию прикрепляется эксперт, который занимается изучением его деятельности и проводит все работы строго на месте. Это позволяет избавиться от любых ошибок и провести экспертизу с максимальной эффективностью.

На следующем этапе эксперт проверяет техническую документацию организации, тесно сотрудничая с ее штатными сотрудниками. При этом особое внимание уделяется соответствию документов установленным законом требованиям.

После проведения аналитической работы эксперт составляет письменное заключение, результаты которого вносятся в государственный реестр. Данные действия делают его доступным для изучения и контроля.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.