Что делать и как собрать ртуть?

Ртуть считается наиболее опасным отравляющим металлом. Особенно угроза возрастает, если начинается испарение. Уже при +18 градусах красивые серебристые шарики начинают конденсироваться и разноситься по помещению. Следовательно, вам нужно знать, как убрать ртуть от градусника, если вы разбили его случайным образом. Для начала нужно оперативно эвакуировать всех людей из помещения. Особенно, это касается женщин, детей и стариков. Их организм более подвержен восприятию паров ртути. Если имеется возможность, то понизьте температуру воздуха. Например, в холодный сезон нужно открыть окна, но не двери, чтобы не допускать открытого сквозняка.





Как собрать ртуть самостоятельно? Подобное не поощряется. Если вы разбили термометр, к примеру, то рекомендуется просто эвакуировать жителей и вызвать службу, которая осуществляет демеркуризацию – сбор металла и его утилизацию. Однако, если вы уверены, что справитесь самостоятельно, то не проблема. Есть целая инструкция о том, как собрать ртуть и что с ней делать. Итак,

•Для начала вам необходимо подготовиться. Наденьте перчатки, оденьте одежду, которую вам не жалко будет выбросить (лучше всего дождевик), постарайтесь найти маску.

•Также для сбора самой ртути и осколков градусника вам понадобится емкость или простая банка с прочно закрывающейся крышкой. Наполните ее водой или раствором марганцовки.

•Для сбора постарайтесь использовать обычный шприц. Собирайте им капли металла, после чего поместите их в емкость с раствором и прочно закупорьте банку.

•Одежду и предметы, на которые попала ртуть вам стоит выбросить. Для этого поместите ее в пакет и герметично закройте. Например, с помощью скотча, чтобы воздух не попадал туда.

Что делать дальше?

Ни в коем случае не стоит выбрасывать все собранное в мусоропровод или в канализацию. Это приведет к неминуемому распространению ртути и отравлению всего пространства. Также, если ртуть собрали пылесосом что делать в этом случае? Тогда вам придется распрощаться с вашей техникой навсегда.

Куда утилизировать собранную ртуть? То, что вы собрали в банку и в пакет, необходимо передать в СЭС. Также вы можете позвонить в специализированную коммерческую службу по утилизации ртути. В этом случае демеркуризация будет осуществлена гарантировано и правильно. Никакой угрозы для вашей жизни не будет, как не будет угрозы для ваших близких, если произошла утечка ртути.

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