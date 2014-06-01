Арендуем интернет-магазин

Нет никаких сомнений, что современный бизнес минимум на 50% выведен в интернет. При помощи мировой сети бизнесмены размещают рекламу, ищут новых клиентов, продают и закупают товары. Ну а если деятельность связана с продажей товаров, наличие интернет-магазина – настоящая необходимость чтобы завоевать рынок и перегнать конкурентов. Только вот многих останавливает высокая стоимость разработки сайтов: существует миф, что открытие интернет-магазина обойдется в кругленькую сумму.

Что такое аренда интернет-магазина

Компания shop2YOU предлагает своим клиентам новое нестандартное решение – аренду интернет-магазина. Точно так же как никто не обязывает бизнесмена выкупать помещение для обычного магазина, можно решить дело и в интернете – аренда площадки стоит в десятки раз дешевле и практически не требует усилий кроме минимального администрирования.

Работает аренда так: при обращении в компанию shop2YOU менеджер подбирает шаблон интернет-магазина в зависимости от требования заказчика. Для маленьких магазинов и компаний подойдет даже вариант LITE, стоимость которого обойдется в 600 рублей в месяц! В эту цену включено пользование магазином, а также работа служба поддержки, которая настраивает его под нужды клиента. Направление торговли может быть любым:

Продукты питания;

Одежда и обувь;

Косметика;

Промтовары;

Мебель и так далее.

Для индивидуализации площадки менеджер предложит поменять цветовую гамму сайта, а также логотип и шапку – магазин станет узнаваемым. Ну а сам заказчик по мере необходимости будет добавлять или убирать товары, оформлять заказы – это не требует особых знаний и навыков.

Почему стоит выбрать аренду

Создание онлайн магазина – дело очень хлопотное и затратное, если поручать его специалисту. Вложив в проект десятки тысяч рублей, начинающий бизнесмен не сможет потратить их на что-то более важное, а если бизнес не пойдет, вложенный капитал никто не вернет. Вот почему аренда – отличная возможность попробовать свои силы, тем более что готовые сайты полностью адаптированы под ведение торговли. По необходимости они интегрируются с Яндекс Кассой, 1С, различными платежными системами и даже системой электронных чеков.

Помимо соблюдения технических требований, сайты заточены под действия поисковых систем и могут с большим успехом продвигаться в них. Благодаря оперативной помощи технической поддержки, заказчик может в любой момент проконсультироваться по любому поводу и спланировать стратегию дальнейшего развития, тратя лишь ежемесячный взнос на аренду.

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