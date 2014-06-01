Вас интересуют бытовки?

Возможно, вас, как жителя г. Тюмень, очень интересуют качественные бытовки. В таком случае стоит обратиться в «ЛОТОС». Специалисты могут выполнить заказ за 4 дня, хотя порой нужно восемь. Все определяется сложностью комплектации, а также конструкции. Бытовки в Тюмени доставляются прямо на объект клиента.

Предлагаемые бытовки

Такие объекты отличаются своей планировкой. Например, существуют распашонки и есть однокомнатные варианты. Высок спрос на конструкции, где есть несколько отдельных помещений. Среди клиентов большим спросом пользуются отдельные строения.

Обратим внимание на саму конструкцию. Для обшивки каркаса применяются SIP-панели либо же профлисты. Для утепления используется минвата. Для специалистов не составит труда установить 2-камерные стеклопакеты. Также часто используются утепленные двери.

Что можно сказать о внутренней отделке? Для обшивки стен применяются ОСБ-панели, альтернативный вариант – это листы из металла. Для пола отличным выбором станет линолуем, но при желании его можно сменить деревянной доской.

Обратим внимание и на коммуникации. Например, есть электрическая разводка, используются светильники, а также розетки. Покупателям по душе использование электрического отопления. Отметим, что представлено немало вариантов с санузлом.

Каково назначение подобных объектов? Они отлично подходят в том случае, когда речь идет о временном проживании рабочих. Возможно использование бытовок под посты охраны и строительные офисы. Из них получаются медпункты и слесарные мастерские, склады и столовые.

Сотрудничество с лучшими компаниями, которые предлагают качественные бытовки, позволяют сделать выбор среди огромного количества стандартных вариантов. Помимо этого предлагается изготовление по индивидуальным размерам клиентов. При этом учитываются любые требования, которые касаются комплектации.

Не стоит забывать и об отличном качестве. Многочисленные компании самостоятельно сваривают разные элементы, выполняют приваривание к каркасу. Это является гарантией отсутствия протечек.

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