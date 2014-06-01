Заказать разработку сайта

На сегодняшний день ведение коммерции невозможно себе представить без наличия у компании собственного корпоративного сайта. Страница необходима для связи с клиентами, продвижения своих товаров, создания положительного образа бренда. С ее помощью можно охватывать максимальную аудиторию, так что любые вложенные в разработку денежные средства гарантированно будут окупаться. Остается только найти квалифицированных профессионалов, которым можно доверить создание своего сайта. У них должно иметься безупречное портфолио, которое позволит оценить уровень мастерства и принять верное решение по сотрудничеству. Созданный портал обязательно должен удовлетворять всем актуальным требованиям эргономики и надежности.

Как проходит разработка сайта?

Если необходимо заказать создание сайта любой тематики, стоит подробнее ознакомиться с информацией по ссылке. Первым делом клиенту необходимо сформулировать техническое задание. На основании полученной информации специалист составляет карту сайта, которая будет соответствовать внешнему виду портала после разработки. На этом этапе можно вносить любые изменение, добавлять или удалять страницы, создавать или объединять разделы. Только после окончательного согласования проекта он берется в работу. Дизайн и корпоративный стиль всегда выбирают, исходя из сферы деятельности компании. Лучше останавливаться на уникальных вариантах, созданных специально под компанию, а не использовать шаблонные решения.

После создания основного скелета сайта, необходимо будет наполнить его контентом. Эту задачу также целесообразно доверить специалистам, так как они смогут правильно подобрать стиль изложения, а также не просто предоставить интересную информацию, но и умело вплести в нее поисковые фразы для продвижения. Мало просто иметь качественный сайт, необходимо еще и вложиться в его раскрутку, так как в противном случае не будет возможности использовать его с максимальной эффективностью. Самое главное, что необходимо запомнить владельцам: сайт нужно всегда наполнять контентом. Только так он сможет удерживаться в топе и приносить прибыль. Если прекратить его обслуживание и просто пользоваться достигнутыми успехами, то в скором времени останутся только постоянные клиенты, а новая аудитория не будет приходить.

Для продвижения нужно использовать и контекстную рекламу, которая отлично зарекомендовала себя на практике. Она демонстрируется только тем, кто уже искал определенную информацию. Такой подход позволяет работать с «теплой» аудиторией, чтобы не расходовать рекламный бюджет впустую. Создание, продвижение и обслуживание сайта требуют комплексного подхода, поэтому выгодно сотрудничать с одной компанией, которая будет отвечать за все процедуры. Так намного проще добиться успеха, ведь за результат отвечает один коллектив. Также сайты периодически нуждаются в модернизации, чтобы можно было привести их в соответствие с актуальными требованиями времени. Эту задачу тоже стоит доверять специалистам, которые занимались разработкой, так как они хорошо знают свой продукт и смогут быстро все сделать.

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