Покупаем оборудование для яхты

Яхтенный спорт – излюбленное времяпровождение многих людей, обожающих море и все, что с ним связано. На самом деле хождение под парусом не всегда можно назвать спортом, ведь оно больше похоже на образ жизни и самое главное хобби. Нет ничего удивительного, что «мореманы» каждую свободную минутку стараются посвятить улучшению своего плавательного средства, его возможностей и интерьера.

Для такой кропотливой узкоспециализированной работы нужен надежный партнер – магазин для владельцев яхт 7ft, предоставляющий качественное проверенное оборудование и комплектующие.

Выбираем яхтенную мебель

Почему нельзя просто взять и установить на яхте мебель, которая используется дома? Дело в том, что к мебели на морском транспорте предъявляется ряд требований, связанных с нахождением в специфических условиях:

Качка;





Повышенная влажность;





Ограниченная грузоподъемность.





По этой причине ряд отечественных, европейских и азиатских производителей предлагает качественную мебель для яхт, в которой выполнены все заявленные требования. Такая мебель обязательно будет легкой, водонепроницаемой, но при этой приятной к телу, а также достаточно легкой. Поскольку влажность в первую очередь влияет на свойства металла, для изготовления яхтенной мебельной фурнитуры используется высококачественная нержавеющая сталь, которая не боится воды.

Эконом и премиум мебель

Поскольку класс водного транспорта может существенно разниться, точно так же отличается и мебель. Для люксовых яхт предлагается мебель из специально обработанных ценных пород дерева, которая одновременно служит функциональным целям и создает продуманный дизайн. А если яхта относится к эконом-классу, то и оборудование на нее нужно соответствующее – практичное и функциональное, но при этом доступное по цене.

Магазин «Семь футов» предлагает морякам и владельцам яхт только лучшие комплектующие и аксессуары от известных проверенных производителей. Здесь можно без преувеличения купить все, что необходимо для спокойного комфортабельного путешествия по морю. Кстати, по любым вопросам можно обращаться к менеджерам – они с удовольствием помогут выбрать оптимальный товар.

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