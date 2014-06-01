Работаем с «Линкс-АП»

Данный центр сертификации официально представляет аккредитованные органы. Именно сюда можно обратиться, когда нужны услуги в данной сфере. Отметим, что специалисты сотрудничают со всеми клиентами, география в этом вопросе не играет роли. Среди постоянных заказчиков отметим импортеров, а также производителей из Азии и европейских государств.

Декларирование продукции и сертификация

Если вас интересует такая услуга, то стоит перейти на сайт http://www.lynx-ap.ru/. Эксперты, которые работают в «Линкс-АП», помогают со вторичной и первичной сертификацией. Обратившись сюда, вы не будете знать и проблем с декларированием продукции, которая ориентирована на распространение в ЕАЭС.

Некоторые клиенты хотят собрать, подготовить те документы, которые нужны, чтобы пройти таможенный контроль. Также у них появится возможность подтвердить тот факт, что груз является безопасным и выделяется своим целевым использованием. В подобных ситуациях стоит обратиться в «Линкс-АП». Консультационная поддержка, а также помощь экспертов гарантирует получение необходимого сертификата.

Продукцию тестируют эксперты, в чьей высокой квалификации сомнений нет. Все это выполняется на базе лабораторий, которые прошли аккредитацию. В итоге на руки удается получить документы гособразца, действующие по всему ТС.

Как сэкономить свое драгоценное время? Для этого нужно поручить выполнение работы настоящим профессионалам. Для отправки копий, а также сканов сопроводительных документов используйте e-mail. Оформленный сертификат, который прошел регистрацию в Госреестре, будет доставлен представителем курьерской службы.

Каких принципов придерживается «Линкс-АП»?

Предложение огромного количества услуг Максимально выгодная схема расчетов Оперативное решение задач

Специалисты могут оказать содействие в таких вопросах, как сбор, а также подготовка документов, что необходимы для сертификации. Работа всегда выполняется качественно и максимально быстро. Компания всегда готова представлять интересы своих клиентов.

Стоимость предоставленных услуг будет рассчитана индивидуально.

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