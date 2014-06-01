Часы из камня в подарок: где купить

Предметы декора, изготовленные из камня, металла издавна ценились теми, кто любит и ценит искусство. Невозможно представить себе роскошный дворцовый зал без украшения в виде каменных каминов, скульптурных композиций, статуй, и прочих. Одним из непременных атрибутов помещения во все времена являлись настольные часы из камня.

Особенности ассортимента

Компания «Петербургское время» является официальным дистрибьютором производителя эксклюзивных предметов интерьера ручной работы. В Интернет-магазине можно выбрать статусный подарок и стильный аксессуар для любого помещения – маленькой комнаты-кабинета, загородного дома, большой гостиной. Настольные часы из камня – это аксессуар, играющий одновременно две роли – показ точного времени и эксклюзивное дополнение интерьера.

Разместить такой предмет можно на каминной полке, рабочем столе. Так эти уникальные хронометры наиболее гармонично вписываются в общий интерьер, придают ему роскоши, органичности и завершенности.

В электронном каталоге онлайн-магазина «Петербургское время» можно найти часы самых разных размеров, форм, дизайна. Здесь представлены всевозможные модели, от стиля минимализма строгих форм и оттенков, до ярких роскошных богатых композиций с пышным оформлением в стиле ампир, ретро, и так далее.

Кому подарить?

Настольные каменные часы – это оригинальный и дорогой подарок. Подходят они для юбилейных торжеств, свадеб, для людей с высоким статусом, положением и ценителей прекрасного, разбирающихся в искусстве. Такой сувенир станет настоящей драгоценностью в доме и запомнится, как исключительный подарок от исключительного человека.

Как сделать заказ?

Приобрести настольные часы из камня в магазине «Петербургское время» можно онлайн. Для этого, выбрав понравившуюся модель необходимо нажать по фото кнопку «Заказать», после чего в предлагаемой форме заполнить несколько полей своими личными контактными данными (Имя, действующий номер телефона). Отправив заполненную форму нужно дождаться звонка менеджера, который поможет подобрать материалы, обсудит детали заказа, установит даты его исполнения.

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