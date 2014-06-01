Правило высокодоходного инвестирования в недвижимость Лондона

Лондонский рынок недвижимости не сходит с наивысших рейтинговых позиций по надёжности, прозрачности и высокой прибыли. Особенно быстро окупается вклад в постройку нового элитного жилья в столице. Однако есть ряд тонкостей, о которых может не знать потенциальный вкладчик. Здесь доверяться лишь собственной деловой хватке и чутью не всегда оправдано. Тем более, если пришел к инвестированию лондонской недвижимости впервые. Здесь лучше посоветоваться с профессионалами агентств недвижимости имеющих большой опыт в поиске выгоднейших вариантов инвестирования. В престижных агентствах c полным пакетом услуг, таких как London Consulting Centre londonrus.co.uk, обычно предоставляется услуга представительства. Специалист снимет с вас груз забот и головной боли по оформлению документации и разрешения на новую постройку в органах власти Лондона. А пока следует знать следующее правило, которым любезно делятся специалисты компании.

Инвестируй в строительство жилья off-plan

Потоки инвестиций в Лондон текут со всего мира различными путями распределяясь по разным секторам (финансирование, спекуляция и др.), но самая большая популярность у реального сектора недвижимости. Залогом высокой прибыли является инвестирование строительства в Лондоне off-plan.

Off-plan – это покупка недвижимости на первых этапах строительства, до его завершения, а иногда на этапах проектирования.

Приведем пример доходности инвестиции в лондонскую новостройку off-plan. Условный инвестор берет апартаменты за ?1 млн off-plan. Сначала нужно внести депозит в 20%, после чего у инвестора есть право выкупа недвижимости целиком после сдачи ее в эксплуатацию. При этом заметим, что цены на апартаменты во время строительства с каждым годом повышаются на 10% (средние показатели на рынке). Выходит, что через два года стройки стоимость объекта инвестиции составит ?1,2 млн. Итого, перепродажа прав выкупа апартаментов принесет прибыль в сумме ?200 000 за два года владения активом, а это 100%. То, что доходность вложений в новостройки Лондона самая рекордная в мире, это объективно, ведь в Европе 15% считается отличным показателем.

Рассмотрим положительные стороны off-plan вложений в недвижимость

1. Это экономно. Покупая квартиры первичного рынка на первых этапах застройки получаете меньшую цену. Покупка апартаментов до заливки фундамента (pre-launch) дает экономию от 10% до 25% финансов;

2. Платежи в рассрочку. Приобретение недвижимости off-plan изначально рассчитана на оплату частями, сначала вносится депозит во время первой фазы строительства с последующей оплатой остальных частей, во время сдачи нового жилья в эксплуатацию;

3. Повышение цен. Доход от инвестиций в новые здания Лондона обеспечивается за счет постоянного роста цен.

Вышеупомянутые факторы притянули в сектор недвижимости английской столицы сверх ?3,53 млрд заграничных активов из 52 стран мира. Еще в 2014 году первичная недвижимость столицы ОАЭ стояла на верхушке пятерки лидеров, однако фундаментом экономики этого государства является не возобновляемый ресурс – нефть. В будущем по этой причине Эмираты могут постигнуть дестабилизация экономики и стагнация рынка недвижимости. Уже сегодня в ОАЭ заметно снижение количества продаж.

Объем инвестиций в лондонский сектор новостроек off-plan наоборот – увеличиваются. Первичная элитная недвижимость в Лондоне в прошлом году в 88% случаев была обеспечена вкладами иностранных инвесторов. Из них на сумму ?109,4 млн пришел капитал из стран СНГ. К слову, на сайте londonrus.co.uk вся полезная и исчерпывающая информация о инвестиционном рынке в жилье Лондона предоставлена на русском языке.

Есть еще несколько причинно-следственных факторов повышения спроса на первичное жилье британской столицы:

1. Ускоряющийся рост стоимости аренды. Средний годовой рост строительных проектов около 9%, в то время как новостройки в Белгравии, Челси, Мэйфере, Кенсингтоне и других центральных районах Лондона повышаются в цене на 15% за год. В Европе же эти показатели ниже в некоторой степени: среднее подорожание за год – 8%, аренда – 10%-14%;

2. Нулевые риски. Вклад в недвижимость Лондона off-plan безопасен тем, что при задержке сдачи проекта на полгода и боле дольше срока застройщик полностью возвращают депозит вкладчику. Все выкупленные квартиры также застрахованы;

3. Меньше налоги. Гербовый сбор не взымается с перепродажи недостроенного жилья. В зависимости от стоимости квартиры экономия составляет от 1% до 5%;

4. Простота получения прибыли. Инвестировав в off-plan, покупатель может получить прибыль не особо вникая в вопрос либо от перепродажи, либо от сдачи внаём уже выкупленных апартаментов;

5. Инвестор экономит на экспертах. Первичная недвижимость не нуждается в экспертной оценке, управляющей компании, и не будет необходимости привлечения ипотеки;

6. Конкурентоспособность выбранной недвижимости. Покупая off-plan дает преимущество в возможности инвестировать по максимуму ликвидное жилье, с лучшей чем у конкурентов планировкой, этажностью и площадью;

7. Уверенность в завтрашнем дне. Это не тайна, что фунт стерлингов – самая крепкая валюта в мире. Стабильная экономика расширяет возможности кредитования строительства, что делает невозможным существования «замороженных» проектов.

Варианты путей покупки первичного жилья в Лондоне:

1. Приобретение апартаментов для продажи. В таком случае вкладчик платит 20% по депозиту на первых этапах строительства, что дает право выкупа объекта и перепродать другому покупателю еще до конца стройки. 80% долга перед застройщиками погашает новый владелец, и Гербовый сбор он также оплатит;

2. Полностью выкупить квартиру и сдавать потом в аренду. Тогда инвестор в первую очередь оплатит 20% депозита, следом перед завершением строительства – 80% остатка суммы без учета роста стоимости и Гербовый сбор. Прибыль от инвестиции в данном случае обеспечивает ставка аренды.

Самыми перспективными для инвестирования являются новые жилкомплексы и апартаменты премиум класса. Ценовой рост за год составляет около 10%-15%. Первичная недвижимость районов Белгравия, Мэйфер, Сити, Вестминстер, Найтсбридж обгоняют на 35% вторичный рынок, а Кенсингтон и Челси на все 55%. Цена жилых объектов плавает в пределах ?25 тыс.-?65 тыс. за «квадрат». Что является причиной покупок 88% иностранцев нового жилья в ценовом диапазоне ?5-7 млн и выше.

Самые эффективные для инвестирования новостройки Лондона в проектах Игл в Сити, а также Баттерси Рич (район Баттерси), Стрэнд в Вестминстере и другие.

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