Выбираем теплые полы

Теплый пол набирает все больше и больше приверженцев. На эту ситуацию влияет не только эстетика интерьера, в которой отсутствуют видимые нагревательные элементы, но, прежде всего, тепловой комфорт, который он обеспечивает. Среди большого предложения на рынке заслуживает внимания электрическая версия напольного отопления, для которой используются готовые маты или нагревательные кабели. В этой статье мы рассмотрим допущения для проектирования и установки электрического теплого пола. А приобрести все необходимое теплотехническое оборудование: теплый пол, обогреватели, автоматику для умного дома вы можете на сайте http://inpol.com.ua.

Выбор устройства

Электрический пол с подогревом имеет преимущество перед водяным, он прост в монтаже и не требует больших трудозатрат и финансовых ресурсов. Очень точные терморегуляторы, используемые при электрическом отоплении, обеспечивают максимальный тепловой комфорт. Они измеряют температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия.

Чтобы поддерживать тепловой комфорт, также важно, чтобы электрический нагрев, как нецентральный, имел тепловой КПД выше, чем у воды. Основой электрического поверхностного нагрева является продуманная конструкция и правильно подобранная мощность нагревательного устройства.

На рынке доступны различные типы устройств

Наиболее универсальными из них являются нагревательные кабели. Они могут действовать как дополнительное отопление, создавая эффект так называемого «теплого пола» или основное отопление. Они также могут быть использованы для установки против обледенения на подъездных путях и парковках, а также для защиты от замерзания в водосточных желобах или на водопроводах.

Другим примером являются нагревательные маты, используемые для отопления или подогрева помещений. Маты адаптированы для монтажа на существующие стяжки или старые полы в слое клеевого раствора. Неоспоримым преимуществом нагревательных матов является простота сборки благодаря интеграции нагревательного кабеля со стекловолоконной сеткой или пластиковой сеткой и алюминиевой фольгой. Такая сборка гарантирует поддержание постоянного расстояния между отдельными кабельными петлями.

Маты толщиной 1,5 мм являются новинкой. Эти маты предназначены для склеивания панелей или досок и не требуют встраивания их в клеевой раствор. Положите их фольгой вверх на выравнивающий слой для панелей прямо под отделочный материал.

При необходимости можно отрегулировать коврик по форме комнаты, обрезав его до нужного формата. Маты шириной 50 см, их длина зависит от поверхности и составляет от 2 до 12 м.

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