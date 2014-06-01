Складные ножи Victorinox: какой выбрать?

Складным ножом является разновидность ножа, клинок которого может убирать в рукоять. Часто его называют перочинным. На многих современных моделях таких ножей часто есть приспособления для открывания одной рукой, к примеру, отверстие или шпенёк. Ножи такого типа очень удобны для использования в бытовых условиях, т.к. имеют малые габариты.

Отличным выбором могут стать перочинные ножи Victorinox, которые завоевали большую популярность во многих странах мира. Продукция этого швейцарского бренда соответствует высоким стандартам во всех областях. Её качество не подвергается сомнению вне зависимости от места производства. Найти и заказать подходящий нож можно в интернет-магазине Likebags. Там же представлены каталоги с сумками, портфелями, рюкзаками, бритвами и кассетами, зажигалками, флагами и прочей продукцией.

Некоторые популярные модели

Victorinox 0.9723.C RANGER GRIP 71 представляет собой нож из нержавеющей стали высокого качества, который оформлен в красные и чёрные цвета. Покрытие рукоятки – матовый нейлон. Данная модель швейцарского ножа содержит в себе 7 функций: зубочистку, пинцет, кольцо для подвеса, штопор и некоторые другие. Вес при размере 130х31х28 мм составляет 218 г.

Более компактным вариантом от Victorinox является Victorinox 0.8353.3 NOMAD. Размер изделия составляет 111х32х16 мм. Весит оно при этом всего 100 г. Цветовое оформление – чёрное. Данная модель отличается большим количеством функций. В нём есть не только пинцет, зубочистка или открывалка для консервных банок, но также штопор, большой клинок с системой фиксации и некоторые другие приспособления.

Если вы ищете более простой вариант складного ножа, то обратите внимание на Victorinox Alpineer 0.8323 5. Этот перочинный нож включает в себя большое лезвие, штопор, кольцо для ключей, а также пинцет и зубочистку. Весит всего 56 г. Размер составляет 13 на 111 мм. Корпус оформлен в красный цвет.

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