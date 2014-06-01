Дачные хлопоты

Как бы все хорошо не выглядело, а дача всегда или в большинстве случаев начинается с целины. Строить домик на целине хорошо, но рано или поздно подходит время копать на ней грядки или сажать огородик. Никогда не обрабатываемая или давно заброшенная земля камню подобна и ковырять ее лопатой редко кто отважится. В огромном количестве жирующие на этой земле сорняки и трава своими корнями создают дополнительное уплотнение, труднопреодолимое для лопаты. Отсюда вывод – чтобы остаться в живых и не покалечиться в первый же дачный сезон, надо применить технические средства, такие как минитрактор или мотоблок.

Покупать трактор для обработки земли на даче навряд ли вы будете, а вот попросить того, у кого уже есть трактор, за деньги, вполне реально. Трактор хорош тем, что он за один раз вспашет ваш участок качественно, перевернет отвалами всю траву и бурьян на глубину, откуда ему будет сложно прорости. Так же трава и бурьян на глубине будут со временем хорошим удобрением, по мере их разложения. Единственное НО, которое может вам помешать в таком хорошем способе обработки земли на вашей любимой даче – это малая площадь дачи. Вы успели посадить деревья, построить какие-то сарайчики и понятно, что такой машине с плугом очень сложно работать на вашем участке, не нанеся урона вашим предыдущим трудам. И так. Если у вас много свободного места на даче – обрабатывайте землю трактором.

Ну а если вы уже все построили, посадили деревья и решили все – таки заняться земледелием на оставшейся в вашем пользовании земле, а трактор вам уже никак не загнать на участок, и лопата не прельщает ваше воображение – тогда вам нужен мотоблок. Независимо от того, купите вы его или возьмете внаем. Мотоблок имеет малые габариты, очень маневренный и имеет регулируемую глубину обработки почвы. Что это значит для вас? Малые габариты и маневренность спасут ваши постройки и сад от разрушения. Ознакомится с моделями вы сможете на https://www.ydachnik.by/catalog/dacha-sad/sadovaya-tehnika/motobloki/.

Изменяемая глубина обработки почвы тоже очень полезная функция. У вас целинная земля или глинистая. Это очень тяжелая земля для обработки. Что мы делаем? Обрабатываем землю несколько раз, увеличивая глубину обработки, чем и достигается желаемый для вас результат. Обрабатывать землю до нужной кондиции желательно осенью, как говориться «в зиму», потому что потом весной будет гораздо легче вам производить подготовку к посадке всего того, о чем вы так мечтали всю зиму.

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