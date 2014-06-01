Выбираем лотки для прокладки кабеля

Прокладка электрических кабелей под землей или над поверхностью часто влечет за собой опасность их последующего повреждения. Это могут быть повреждения, обусловленные механическим воздействием, промерзанием или попаданием влаги. Защитить их от внешних негативных факторов можно, используя специальные коробы, которые могут быть металлическими или полимерными.

Заказать высококачественные полимерные кабельные лотки изготовление которых является довольно сложным техническим процессом, можно в каталоге специализированной компании. В таком случае можно получить гарантию их надежности и долговечности, вне зависимости от климатических условий конкретного региона.

Использование кабельных лотков

Лотки для защиты электрического кабеля чаще всего используются при прокладке:





на большой глубине, провоцирующей промерзание грунта и воздействие на них грунтовых вод;

на поверхности – в местах, которые регулярно находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей;

в промышленных шахтах, где существует высокая вероятность повреждения кабеля.

Преимущества лотков из полимерных материалов

Использование полимеров в процессе изготовления лотков для прокладки кабеля позволяет снизить вес готовых изделий и облегчить их транспортировку. В отличие от металлических, полимерные лотки отличаются высоким уровнем стойкости к влаге и перепадам температур, вследствие чего они не подвержены возникновению коррозии и конденсата.

В качестве основных материалов при изготовлении продукции используются полиэфирные синтетические смолы. Они отличаются экологической безопасностью, а потому даже при воздействии негативных факторов не загрязняют атмосферу и не влекут за собой нанесение вреда здоровью человека и животных.

Качественные полимерные лотки отличаются высокими электроизоляционными качествами, а потому долгие годы сохраняют первоначальные характеристики прокладываемого кабеля. Также они имеют защиту от воздействия агрессивных химических составов и могут использоваться при прокладке кабеля на промышленных предприятиях и на территории медицинских лабораторий. Немаловажно и то, что полимерные материалы, являющиеся основой для изготовления изделий, обладают самозатухающими свойствами.

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