Особенности строительных виброплит

Виброплиты сегодня в строительстве используются на участках, где применение габаритной спецтехники невозможно или нецелесообразно. Понятно, что при строительстве малоэтажных домов частного сектора использование больших агрегатов просто непрактично и даже бессмысленно, когда существует более компактная и недорогая техника в виде строительной виброплиты. Виброплиты строительные в магазине Автопром представлены в большом разнообразии моделей и все агрегаты являются высококачественными устройствами от известных производителей.

Существует два современных вида виброплит: бензиновые и электрические (площадочные). Второй вариант уже давно практически не применяется профессионалами, но на бытовом уровне пользуется определенной популярностью из-за доступной цены. Электрические виброплиты при работе могут доставлять неудобства из-за строгой привязанности к источнику энергии. Это значит, что при отсутствии на строительной площадке электроэнергии использование такого типа агрегата невозможно.

Малейшие перебои в энергоснабжении ограничивают использование электрических виброплит, которые в таких случаях становятся абсолютно бесполезным аксессуаром. Еще один нюанс заключается в небольшом весе таких агрегатов, которые по сути, рассчитаны лишь на трамбовку легкого грунта и песка и их технические возможности ограничиваются глубиной 250–300 мм. При выборе строительной виброплиты следует определить ее соответствие типу грунта, который планируется утрамбовать. Следует учесть, что нереверсивные виброплиты наиболее эффективно действуют на несвязных грунтах и главными характеристиками модели считаются амплитуда и частота колебаний вибрирующего механизма.

Виброплита обладает функциями, позволяющими использование в работах разного рода:

укладка тротуарной плитки, брусчатки;

асфальтового покрытия;

в ремонтных работах на дорожном полотне;

уплотнения мелкого гравия, песка, специальных смесей.

При использовании в укладке тротуарной плитки на подошву виброплиты крепится специальный резиновый или полиуретановый коврик. Рабочая платформа дополняется ребрами жесткости.

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