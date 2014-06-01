polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Особенности строительных виброплит

      • Особенности строительных виброплит

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 17:28
      (голосов: 0)

      Виброплиты сегодня в строительстве используются на участках, где применение габаритной спецтехники невозможно или нецелесообразно. Понятно, что при строительстве малоэтажных домов частного сектора использование больших агрегатов просто непрактично и даже бессмысленно, когда существует более компактная и недорогая техника в виде строительной виброплиты. Виброплиты строительные в магазине Автопром представлены в большом разнообразии моделей и все агрегаты являются высококачественными устройствами от известных производителей.

      Существует два современных вида виброплит: бензиновые и электрические (площадочные). Второй вариант уже давно практически не применяется профессионалами, но на бытовом уровне пользуется определенной популярностью из-за доступной цены. Электрические виброплиты при работе могут доставлять неудобства из-за строгой привязанности к источнику энергии. Это значит, что при отсутствии на строительной площадке электроэнергии использование такого типа агрегата невозможно.

      Малейшие перебои в энергоснабжении ограничивают использование электрических виброплит, которые в таких случаях становятся абсолютно бесполезным аксессуаром. Еще один нюанс заключается в небольшом весе таких агрегатов, которые по сути, рассчитаны лишь на трамбовку легкого грунта и песка и их технические возможности ограничиваются глубиной 250–300 мм. При выборе строительной виброплиты следует определить ее соответствие типу грунта, который планируется утрамбовать. Следует учесть, что нереверсивные виброплиты наиболее эффективно действуют на несвязных грунтах и главными характеристиками модели считаются амплитуда и частота колебаний вибрирующего механизма.

      Виброплита обладает функциями, позволяющими использование в работах разного рода:

      • укладка тротуарной плитки, брусчатки;
      • асфальтового покрытия;
      • в ремонтных работах на дорожном полотне;
      • уплотнения мелкого гравия, песка, специальных смесей.

      При использовании в укладке тротуарной плитки на подошву виброплиты крепится специальный резиновый или полиуретановый коврик. Рабочая платформа дополняется ребрами жесткости.



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь