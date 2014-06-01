Заказать очистку систем вентиляции

Когда граждане замечают, что влажность в квартире повысилась, а вездесущей пыли стало больше, они поднимают глаза на вентиляционную решетку и обнаруживают на ней слой вязкой копоти. Разумеется, это означает, что вентиляцию надо прочищать и чем раньше, тем лучше.

Занимаясь этим вопросом, граждане понимают, что, если у них в отдельно взятой квартире так забивается воздуховод, то можно представить уровень загрязненности в промышленных масштабах на предприятиях.

А они действительно угрожающие, особенно когда предприятие имеет определенную специфику вроде деревообработки, химической и пищевой промышленности, типографии, где увеличивается возможность засорения вентиляционных шахт опилками, бумажной пылью, жиром и химическими соединениями, собирающимися на стенках.

И если в квартирах обязательно нужна очистка вентиляции, то в промышленных масштабах это непременное условие, которое должно выполняться беспрекословно.

Кто почистит воздуховод

Компания ДИВАМИКС предлагает свои услуги по очистке вентиляционных систем в различных помещениях. Имея необходимое оборудования и специальные средства, специалисты компании не только идеально вычистят все воздуховоды, но и продезинфицируют их.

Ведь помимо того, что в них скапливается пыль, грязь и жир, они могут стать источником аллергических заболеваний, поскольку все, что там скапливается – прекрасная среда для размножения всяких патогенных микроорганизмов от бактерий до плесени и спор.

Кроме того, наличие всякого мусора на стенках может стать причиной пожара, что повлечет серьезные проблемы, ведь по вентиляционной шахте угарный газ очень быстро заполнит все здание, а это прямая угроза жизни людей.

Ну а если эти аргументы не действуют на руководство предприятий, то достаточно просчитать перерасход электроэнергии от усилившейся работы вентиляторов. Если же добавить к этому предполагаемые штрафы за нарушение пожарных и санитарных норм, то вызов специалистов компании ДИВАМИКС с продувочными машинами, мойками высокого давления, паро- и пеногенераторами и прочими инструментами для идеальной очистки вентиляции, станет осознанной необходимостью.

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