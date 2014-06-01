Где заказать доставку цветов

Когда все слова сказаны, а чувства продолжают пылать и рваться наружу – как их можно выразить, затронув самые чувственные струны души? Конечно с помощью цветов. Эти красивые создания из мира, где царствует величественная Флора, наделены удивительными свойствами – поэтичностью, многогранностью и умением без слов выражать самые сокровенные чувства.

Доставка цветов Минск – услуга, которая пользуется высокой популярностью. Компания «Белиана» принимает заказы и выполняет их быстро и гарантированно качественно. В течение трех часов после оформления заказа. Услуга бесплатная, при условии заказа букета стоимостью от 50 рублей.

Выбор растений в компании обширен. Они поступают со всех уголков земного шара, проходят проверки и сертификацию. Розы, хризантемы, ромашки, пионы, тюльпаны, герберы, альстромерии и прочие экзоты представлены в электронном каталоге фирмы. Покупая букет с доставкой, каждый клиент имеет возможность заказать красивую эксклюзивную поздравительную открытку ручной работы.

Купить цветы в Минске в «Белиана» можно к любому празднику. Опытные и креативные флористы составляют букеты любой сложности к свадьбе (букеты невесты, бутоньерки, браслеты), юбилейные цветочные корзины, композиции для оформления сцены, зала, праздничных столов, и так далее. Сложные композиции, флористические ансамбли, нежные сочетания или напротив, яркие и колоритные – все на выбор клиента, на его эстетический вкус, в зависимости от индивидуальных пожеланий.

Кроме букетов цветов в «Белиане» можно заказать цветочные вазоны – замиокулькас, антуриум, орхидею, юкку и прочие. Купить комнатные растения в Минске так же можно посредством онлайн-заказа. Выбрав в соответствующем разделе сайта компании растение или букет достаточно воспользоваться виртуальной корзинкой для покупок. Оформляется заказ посредством заполнения предлагаемой формы-анкеты.

Если возникают трудности или вопросы во время выбора или оформления покупки можно связаться с бизнес-менеджером в онлайн-чате или по телефону.

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