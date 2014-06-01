Узнаем о Харьковском национальном университете радиоэлектроники

Одним из профильных университетов Украины является Харьковском национальном университете радиоэлектроники, в котором особое внимание уделяется современным инновационным технологиям. На базе создана материально-техническая база для исследований и обучений, позволяя применять полученные знания в промышленности.

Учебное заведение http://nure.ua/ выпускает высококлассных специалистов, востребованных во всем мире. Этот ВУЗ характеризуется высоким уровнем обучения, ведь здесь работают высококвалифицированные педагоги, имеется отличная материально-техническая база, а также участие в различных конкурсах и конференциях позволяет получить знания высокого уровня. Университет является постоянным партнером в программах развития ООН, программ Европейского союза. Благодаря научным лабораториям и современному оборудованию, производятся новые исследования, позволяя специалистам реализовывать свой потенциал.

Инновационные направления

ВУЗ считается одним из первых, который начал развивать и внедрять в процесс обучения дистанционную форму, позволяя получить необходимый запас знаний с любого уголка мира. Благодаря высокому качеству обучения и выстроенным международным связям с зарубежными ВУЗами предоставляется возможность аспирантам, студентам, и преподавательскому составу стажироваться в ведущих университетах мира, получать новые знания и опыт.

Большие возможности

Получив образование в этом учебном заведении, которое считается ведущим в стране, студент сможет работать специалистом в самых известных компаниях, не только в своей стране, но и за рубежом. Полученные знания смогут составить достойную конкуренцию мировой информационной индустрии, позволяя стать успешным человеком. ВУЗ славится высоким преподавательским составом, отличными компьютерными кабинетами, позволяя максимально практиковать полученные знания. Он смог завоевать особые позиции в исследованиях компьютерных технологий, открывая большие возможности перед студентами. Также важен опыт в области внедрения инновационных технологий с сфере бизнеса и образования.

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