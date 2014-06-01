Позаботиться о безопасности работ

Работа промышленного предприятия, в особенности, если говорить о современных шахтах и рудниках, в обязательном порядке требует уделить особо пристальнее внимание безопасности работ. И в этом отношении речь идет не только о четком соблюдении правил техники безопасности, которые каждый сотрудник буквально обязан знать «на зубок», но и об использовании специального разработанного взрывобезопасного оборудования.

Как вариант, взрывобезопасные электродвигатели АВР в настоящее время пользуются своим заслуженным спросом. В особенности, если говорить об эксплуатации их в опасной шахтной или рудничной атмосфере.

Почему все так серьезно?

О том, что атмосфера в шахте или на руднике существенно отличается от атмосферы на поверхности, в принципе, говорить не приходится. Да, вентиляторы местного проветривания нагнетают должное количество свежего воздуха, но все же среда здесь остается взрывоопасной. Предельно допустимая концентрация метана, а также других опасных газов, конечно, соблюдается, но даже при создании, так сказать, академических условий, все равно наличие искры может привести к необратимым последствиям. Именно поэтому взрывобезопасности спускаемого оборудования уделяется максимальное внимание.

Что и говорить, а взрыв в шахе, в закрытом пространстве, приносит намного больше вреда, чем на открытом воздухе. Да и потом, не стоит забывать, что рядом с оборудованием работают люди, безопасность которых превыше всего.

Защита от искры и перегрева

Взрывобезопасность оборудования во многом определяется не только невозможность проникновения искры в пространство, но и качественном его охлаждении. К сожалению, как шахтная, так и рудничная атмосфера может взорваться даже при наличии сильного перегрева. А, так как, температура под землей и так выше, чем на поверхности, то решение вопросов по охлаждению оборудования имеет свою значимость.

Одним словом, для обеспечения продуктивной и безопасной по всем параметрам работы шахты или рудника, стоит с особым вниманием подойти к использованию взрывобезопасного оборудования. Благо, в настоящее время вопрос его приобретения решается сравнительно просто.

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