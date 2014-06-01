Как выбрать VPS-сервер

Сегодня без качественного хостинга хорошего проекта быть не может. А скорость ssd vps является значительно выше, чем HDD, что влияет в итоге на производительность. При выборе хостинга необходимо руководствоваться основными принципами.

Свойства VPS

Это современная технология, в которой сочетается:

выделенный сервер с его мощностью;

виртуальный хостинг с его гибкостью.

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При помощи VPS можно обеспечить конфигурацию параметров приложений, установку любого ПО. Система нужна для размещения неограниченного количества доменов, БД, доменных зон. Она обеспечивает контроль всех процессов внутри системы.На что обратить вниманиеЕсть критерии, от которых следует отталкиваться при выборе. Панель управления должна быть функциональной, удобной. Важно, чтобы управлять можно было разными серверами одновременно. Сегодня можно выбрать хостинг, который будет отечественным или иностранным. В первом случае будет русскоязычная техподдержка, которая зачастую играет большую роль в решении сложных вопросов. В иностранных компаниях квалифицированная помощь предоставляется далеко не всегда, это надо понимать. Помимо этого, в большинстве случаев цены на зарубежные хостинги выше, чем на отечественные.Стоимость хостингаВажно понять, что этот фактор не основной. Множество фирм рекламируют виртуальный сервер по заманчивой цене. При этом умалчивают о предоставлении минимального объёма места. В случае дешёвого хостинга часто используются маломощные процессоры, из-за которых работа вашего сайта может замедляться, а это приведёт к определённым проблемам.ВиртуализацияВ услуге виртуального сервера можно применять отдельную файловую систему, которую другие VPS увидеть не смогут. По технологии виртуализации можно создавать отдельные таблицы маршрутизации, порты, адреса ip. Также можно устанавливать, настраивать любое ПО.