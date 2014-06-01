Качественное освещение в помещении значит куда больше, чем кто мог подумать. Правильно рассеянный искусственный свет влияет не только на освещенность объектов, он так же может ухудшить зрение и здоровье в целом. Медики утверждают, что от неправильной освещенности страдает щитовидная железа, может повышаться или понижаться артериальное давление. Поэтому, к выбору приборов искусственного освещения следует подходить с особым вниманием. Например, можно купить люстру с доставкой в интернет-магазине "Дома Светло".
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