Весна, оттепель, прибыль, или Идеи для сезонного бизнеса

Передать торжество весеннего пробуждения можно разве что в стихотворной форме. Ну да не об этом речь. Сегодня поговорим о весенних преобразованиях. Точнее, о сезонных бизнес-идеях. Ловим прибыль из воздуха и делаем деньги на популярных товарах.

Бизнес как образ жизни

Поймать «доходную» волну могут предприимчивые люди. «Рыбные» места для покупателя предприниматели готовят заранее. Подготовка начинается задолго до наступления «хлебного» сезона. Летом спрос на мороженое, весна-осень в почете аккумуляторы для грузового авто, а зимой в прибыли остаются аниматоры.

Начинайте подготовку с расчетов. Высчитайте сумму вложений, планируемую отдачу, расходы на аренду и оплату труда сотрудникам.

Лето – это маленькая жизнь

Теплое время года считается одним из доходных периодов. Рентабельность мороженного может составлять около 30%. С небольшой оговоркой: если найдете правильное место торговли и выдержите конкуренцию. Летние хлопоты с ларьками мороженного нравятся многим бизнесменам.

Еще одной находкой для предпринимателя будут бочки с квасом. Сезонный напиток пользуется спросом у покупателей. Однако здесь тоже есть подводные камни: найти место для торговли будет сложно. Людные места уже заняты.

В качестве летнего бизнеса можно создать гостиницу для животных, подзаработать на туристических и развлекательных мероприятиях.

Пора межсезонья

Автомобильный бизнес тоже отличается сезонностью. В осенне-весенний период на аккумулятор цена падает. Востребованы уборка от мусора улиц и дворов. Активисты выходят на субботники, но усилий общественников недостаточно. Администрация поселения может предложить работы по благоустройству территории населенного пункта.

В Женский день пользуются спросом цветы. Весна – традиционное время для обновления женской косметички.

Осенью есть возможность подзаработать на арбузах. Некоторые умельцы могут получить доход в десять раз превышающий затраты. Традиционные «Школьные базары» тоже можно рассмотреть в качестве выгодного вложения. Школьников готовят к новому учебному году с середины августа и до конца сентября.

Зимнее чудо

Зима – пора Дедов Морозов и Снегурочек. Здесь на бутерброд с икрой заработают расторопные актеры. Зимние забавы также могут послужить идеей для бизнеса: прокат зимнего снаряжения популярен, особенно в дни рождественских каникул. Новогодняя тематика, теплые напитки и выпечка – неплохие идеи для выгодных вложений. Подготовиться к сезону и получить информацию о сроке службы АКБ можно у консультантов магазина, по телефону: +7 (812) 336-65-45, например.

Ловите сезонную выгоду!

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