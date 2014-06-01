Весна, оттепель, прибыль, или Идеи для сезонного бизнеса

Передать торжество весеннего пробуждения можно разве что в стихотворной форме. Ну да не об этом речь. Сегодня поговорим о весенних преобразованиях. Точнее, о сезонных бизнес-идеях. Ловим прибыль из воздуха и делаем деньги на популярных товарах.
Поймать «доходную» волну могут предприимчивые люди. «Рыбные» места для покупателя предприниматели готовят заранее. Подготовка начинается задолго до наступления «хлебного» сезона. Летом спрос на мороженое, весна-осень в почете аккумуляторы для грузового авто, а зимой в прибыли остаются аниматоры.
Начинайте подготовку с расчетов. Высчитайте сумму вложений, планируемую отдачу, расходы на аренду и оплату труда сотрудникам.
Теплое время года считается одним из доходных периодов. Рентабельность мороженного может составлять около 30%. С небольшой оговоркой: если найдете правильное место торговли и выдержите конкуренцию. Летние хлопоты с ларьками мороженного нравятся многим бизнесменам.
Еще одной находкой для предпринимателя будут бочки с квасом. Сезонный напиток пользуется спросом у покупателей. Однако здесь тоже есть подводные камни: найти место для торговли будет сложно. Людные места уже заняты.
В качестве летнего бизнеса можно создать гостиницу для животных, подзаработать на туристических и развлекательных мероприятиях.
Автомобильный бизнес тоже отличается сезонностью. В осенне-весенний период на аккумулятор цена падает. Востребованы уборка от мусора улиц и дворов. Активисты выходят на субботники, но усилий общественников недостаточно. Администрация поселения может предложить работы по благоустройству территории населенного пункта.
В Женский день пользуются спросом цветы. Весна – традиционное время для обновления женской косметички.
Осенью есть возможность подзаработать на арбузах. Некоторые умельцы могут получить доход в десять раз превышающий затраты. Традиционные «Школьные базары» тоже можно рассмотреть в качестве выгодного вложения. Школьников готовят к новому учебному году с середины августа и до конца сентября.
Зима – пора Дедов Морозов и Снегурочек. Здесь на бутерброд с икрой заработают расторопные актеры. Зимние забавы также могут послужить идеей для бизнеса: прокат зимнего снаряжения популярен, особенно в дни рождественских каникул. Новогодняя тематика, теплые напитки и выпечка – неплохие идеи для выгодных вложений. Подготовиться к сезону и получить информацию о сроке службы АКБ можно у консультантов магазина, по телефону: +7 (812) 336-65-45, например.
Ловите сезонную выгоду!