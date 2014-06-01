Хотите приобрести качественный текстиль?

Как можно быстро изменить дизайн интерьера своей квартиры или частного дома? Эксперты советуют сменить домашний текстиль. Он определяет то, как будет выглядеть помещение. Кухонные аксессуары и постельное белье, покрывала и мебельные чехлы, шторы – все это создает нужную атмосферу. Следовательно, важно знать, на что стоит обращать внимание, какому текстилю отдать предпочтение, если есть желание преобразить жилье.

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Текстиль для дома

На что падает наш глаз, когда мы входим в любую комнату? Скорее всего, вы ответите «шторы и мебель». И то, и другое является «визиткой» комнаты, без них помещение попросту кажется незавершенным.

Когда выбираете шторы, учитывайте длину, цвет и тот материал, что был использован. Важно, чтобы они сочетались, однако не сливались в одно с цветами стен. Выбирайте что-то посветлее либо потемнее.

Стиль комнаты влияет на выбор материала. Если помещение оформлено в романтическом, этническом либо эко-стиле, то отличным выбором станут шторы, пошитые изо льна. В классическом стиле неплохо смотрятся бархатные шторы, в случае с hi-tech стоит выбирать шелк.

Огромную роль играет мебельный текстиль. Декоративные подушки и накидки, покрывала и чехлы – все это дает возможность избегать повреждений. Вы всегда сможете украсить, обновить комнату. Для мебельного текстиля лучшим вариантом является использование натуральной ткани, которая стойко сопротивляется износу и является очень плотной. Можно потратить деньги на разные виды текстиля, чтобы по сезонам менять их, пытаясь найти вдохновение.

Кухонный текстиль

Важно, чтобы он были прочным и красивым. Вы каждый день будете использовать скатерть и фартук, салфетки и полотенца с прихватками. Наилучший выбор – это аксессуары для кухни, которые пошиты изо льна, однако и другие натуральные ткани также подходят. Важно, чтобы аксессуары находились в гармонии друг с другом.

Основой композиции вашего стола будет скатерть. Она должна сочетаться со столовыми приборами, с посудой.

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