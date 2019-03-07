Как проверить информацию о сайте?

При работе с определенными сайтами некоторые пользователи хотят выяснить их надежность. Дело в том, что мошенники могут легко создать страницу, которая похожа на узнаваемый портал, чтобы ввести людей в заблуждение. Но при помощи специальной проверки можно будет выяснить, как давно функционирует портал, а также узнать контактную информацию его владельца. Этих данных должно быть достаточно, чтобы сделать правильные выводы.

Что необходимо для проверки?

Специализированная whois проверка сайта является бесплатной, так что доступна для всех желающих. При этом достаточно только ввести в ключевое поле домен портала, чтобы система выдала результаты проверки через несколько секунд. Также подобная проверка позволяет узнать свободен или занят домен. Это важно при регистрации собственного портала.

В некоторых случаях контакты владельца сайта скрыты настройками приватности, а вместо них указан почтовый ящик для жалоб. Но все отправляемые на него письма будут переправляться на электронную почту владельца, так что с большой долей вероятности он все равно получит сообщение. Исключение составляют те случаи, когда ящик создается специально для регистрации домена и больше не используется человеком.

Важной информацией является дата, до которой оплачен домен. Если не продлить его до окончания обозначенного срока, то через 35 дней он станет свободен для всех. Поэтому, если есть подозрения, что какой-либо сайт заброшен и хотелось бы занять его домен, остается только найти данную информацию и не упустить момент. Красивое доменное имя лучше запоминается, так что станет важным нюансом на пути к достижению успеха.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.