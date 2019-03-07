Обои в интерьере прихожей

Прихожая – первое место, куда попадают, заходя в дом. И она по праву может считаться «лицом» хозяев. Даже при наличии отличного ремонта во всех остальных помещениях, неухоженная прихожая сразу же создаёт отталкивающее впечатление. Так как стены занимают наибольшее пространство, их отделка играет немаловажную роль в дизайне прихожей. Отделка стен обычно осуществляется путём покраски или оклеиванием обоями.

Как выбрать обои в прихожую

В первую очередь следует оценить размеры помещения и помнить, что светлые тона визуально расширяют пространство, а тёмные – сужают. Также имеет значение изначальное освещение помещения. Если свет в прихожей приглушённый, то тёмные оттенки придадут обстановке мрачности. Также некоторые геометрические орнаменты могут создавать давящее впечатление.

Материал для обоев в прихожую можно выбрать практически любой. Сегодня производители предлагают немало вариантов, среди которых стоит отметить бамбуковые обои. Информацию о таких обоях можно прочитать на сайте Строитель Советует.

Из чего изготавливают бамбуковые обои

В случае с бамбуковыми обоями нет никакого лукавства. В их составе действительно присутствует сырьё бамбука, что делает их более экологичными и гипоаллергенными по сравнению с другими разновидностями. В процессе производства, материал проходит специальную обработку, чтобы на нём не скапливалась излишняя пыль.

В связи с тем, что основной для обоев служит бамбук, цветовая гамма изделий не отличается особой яркостью. В основном присутствуют нежные оттенки зелёного, бежевого и коричневого.

Уход за бамбуковыми обоями

Обои, изготовленные на основе бамбука, имеют длительный срок службы. Ухаживать за ними довольно просто, достаточно регулярно протирать их мягкой влажной тканью. Бамбуковые обои вследствие присутствия в них натурального сырья могут иногда деформироваться и растрескиваться. Чтобы этого не произошло, поверхность можно покрыть специальным лаковым составом. В этом случае, регулярный уход за ними станет ещё проще.

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