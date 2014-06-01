На CEBIT RUSSIA 2019 в «Сколково» выступят лидеры инноваций

Организаторы CEBIT RUSSIA рассказали, кто примет участие в главной в Европе выставке телекоммуникационных и информационных технологий. На ключевом IT-событии года будут представлены международные и российские проекты, часть из которых — резиденты «Сколково» и других технопарков. Интерес к выставке проявили как эксперты из компаний-лидеров рынка инноваций, так и начинающие технологические предприниматели.
«На CEBIT RUSSIA соберутся настоящие лидеры инноваций. Именно они открывают новые способы решения важных задач и выступают инициаторами системных изменений. Выставка будет открыта для всех желающих, и каждый сможет прикоснуться к технологиям будущего, которые впоследствии улучшат жизнь миллионов людей во всем мире, — комментирует Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». — Уверен, столь масштабное интернациональное событие станет знаковым не только для развития бизнеса и налаживания международных связей, но и для преодоления глобальных проблем с помощью новейших разработок, о которых расскажут приглашенные эксперты».
Всего на CEBIT RUSSIA ожидается порядка 5 000 посетителей и 150 экспонентов. В крупнейшем технологическом мероприятии года примут участие мировые IT-гиганты и ведущие российские технологические компании: DELL, Microsoft, SAP, Volkswagen, IBS, Yandex, QIWI, DOC+, Лаборатория Касперского, Газпром-нефть, Мегафон, МТС, Мобильные Медицинские Технологии, МФТИ, Позитив Текнолоджиз и другие. Бизнесмены и топ-менеджеры поделятся опытом создания и продвижения инновационных продуктов, а также обсудят основные направления развития цифровой индустрии 4.0. В рамках деловой программы выставки выступят:
«На CEBIT RUSSIA встретятся начинающие предприниматели и опытные знатоки рынка, будущие и настоящие топ-менеджеры и управленцы, крупные корпорации, средний и малый бизнес. Это — выставка для людей, для всех, кто интересуется технологиями, — отмечает д-р Андреас Грухов (Dr. Andreas Gruchow), член правления Deutsche Messe AG. — Мы ориентируемся на практическое применение новейших разработок и научных достижений, стремимся сделать инновации доступными для каждого. Именно поэтому было решено собрать всех гостей, участников и экспонентов под одной крышей, в продуманном пространстве «Сколково», крупнейшего технопарка Восточной Европы».
Ранее технопарк «Сколково» и компания Дойче Мессе РУС, организаторы CEBIT RUSSIA 2019, объявили концепцию и архитектуру деловой программы мероприятия: https://cebit-russia.ru/program.
CEBIT RUSSIA 2019 проводится при поддержке Посольства ФРГ в рамках Германо-Российского перекрестного года научно-образовательных партнерств 2018—2020. Партнеры выставки: Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики, Российско-Германская внешнеторговая палата, Германский дом науки и инноваций в Москве (DWIH), Phoenix Contact, Expoclub.
Технопарк «Сколково»
Технопарк «Сколково» — более 200 резидентов, востребованные ими сервисы и центры коллективного пользования, аккредитованные сервисные компании и более 95 000 кв. м для офисов и лабораторий. Технопарк «Сколково» первым среди технопарков России получил международный сертификат ISO9001 — «Оскар» сервисных предприятий.
Deutsche Messe AG
Компания Deutsche Messe AG является ведущим мировым организатором выставок в Германии и за рубежом, представляющих средства производства. С годовым оборотом компании почти 357 млн Евро в 2017 году она входит в число пяти крупнейших выставочных компаний Германии. Event портфолио компании — это такие ведущие международные выставки, как (в алфавитном порядке) CeMAT (внутрипроизводственная логистика и управление грузопотоками), didacta (образование), DOMOTEX (ковры и напольные покрытия), HANNOVER MESSE (промышленные технологии), INTERSCHUTZ (международная выставка по средствам защиты и спасения при пожарах, катастрофах и стихийных бедствиях), LABVOLUTION (лабораторная техника) и LIGNA (деревообрабатывающая промышленность и лесоводство). Кроме того, выставочный комплекс регулярно предоставляет площадки для проведения гостевых мероприятий, которые являются ведущими отраслевыми выставками: AGRITECHNICA (DLG; агротехника) и EuroTier (DLG; животноводство), EMO (VDW; станкостроение), EuroBLECH (Mack Brooks; листообработка) и IAA Nutzfahrzeuge (VDA; транспорт, логистика, мобильные системы).
Насчитывая более 1200 сотрудников и 58 партнеров по продажам, компания представлена более чем в 100 странах мира.