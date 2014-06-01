На CEBIT RUSSIA 2019 в «Сколково» выступят лидеры инноваций

Организаторы CEBIT RUSSIA рассказали, кто примет участие в главной в Европе выставке телекоммуникационных и информационных технологий. На ключевом IT-событии года будут представлены международные и российские проекты, часть из которых — резиденты «Сколково» и других технопарков. Интерес к выставке проявили как эксперты из компаний-лидеров рынка инноваций, так и начинающие технологические предприниматели.

«На CEBIT RUSSIA соберутся настоящие лидеры инноваций. Именно они открывают новые способы решения важных задач и выступают инициаторами системных изменений. Выставка будет открыта для всех желающих, и каждый сможет прикоснуться к технологиям будущего, которые впоследствии улучшат жизнь миллионов людей во всем мире, — комментирует Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково». — Уверен, столь масштабное интернациональное событие станет знаковым не только для развития бизнеса и налаживания международных связей, но и для преодоления глобальных проблем с помощью новейших разработок, о которых расскажут приглашенные эксперты».

Всего на CEBIT RUSSIA ожидается порядка 5 000 посетителей и 150 экспонентов. В крупнейшем технологическом мероприятии года примут участие мировые IT-гиганты и ведущие российские технологические компании: DELL, Microsoft, SAP, Volkswagen, IBS, Yandex, QIWI, DOC+, Лаборатория Касперского, Газпром-нефть, Мегафон, МТС, Мобильные Медицинские Технологии, МФТИ, Позитив Текнолоджиз и другие. Бизнесмены и топ-менеджеры поделятся опытом создания и продвижения инновационных продуктов, а также обсудят основные направления развития цифровой индустрии 4.0. В рамках деловой программы выставки выступят:

Алексей Нехаев, сооснователь VisionLabs , компании-разработчика в области компьютерного зрения и машинного обучения. Система распознавания лиц в метро Luna от VisionLabs и «Сбербанка» за месяц помогла задержать 42 преступника;

, компании-разработчика в области компьютерного зрения и машинного обучения. Система распознавания лиц в метро Luna от VisionLabs и «Сбербанка» за месяц помогла задержать 42 преступника; Борис Ким, председатель Совета директоров группы QIWI , ведущего провайдера платежных и финансовых сервисов в России и странах СНГ;

, ведущего провайдера платежных и финансовых сервисов в России и странах СНГ; Вивьен Доллингер, сооснователь и генеральный директор ObjectBox , сверхбыстрой базы данных для мобильных устройств, которая обеспечивает интеллектуальное хранение, обработку и синхронизацию информации;

, сверхбыстрой базы данных для мобильных устройств, которая обеспечивает интеллектуальное хранение, обработку и синхронизацию информации; Дмитрий Финогенов, советник генерального директора ЗАО «Позитив Текнолоджиз» , одной из лидирующих компаний в сфере информационной безопасности;

, одной из лидирующих компаний в сфере информационной безопасности; Денис Юдчиц, генеральный директор, сооснователь и руководитель сервисов «Мобильные Медицинские Технологии», «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» . На базе этих сервисов в 2016 году были запущены первые в России страховые продукты с использованием телемедицинских технологий;

. На базе этих сервисов в 2016 году были запущены первые в России страховые продукты с использованием телемедицинских технологий; Ивана Круйфф-Корбаева, старший научный сотрудник Немецкого исследовательского центра искусственного интеллекта (ИИ) (DFKI) , одного из крупнейших некоммерческих исследовательских институтов в области инновационных технологий программного обеспечения на основе ИИ;

, одного из крупнейших некоммерческих исследовательских институтов в области инновационных технологий программного обеспечения на основе ИИ; Игорь Ведехин, заместитель генерального директора, директор дивизиона «IT-инфраструктура» IBS , ключевого технологического партнера ведущих игроков российского бизнеса и государственных структур;

, ключевого технологического партнера ведущих игроков российского бизнеса и государственных структур; Илья Фейгин, основатель и CTO WaveAccess , разработчика аналитических систем и платформ для логистической и финансовой отраслей, медицины и здравоохранения;

, разработчика аналитических систем и платформ для логистической и финансовой отраслей, медицины и здравоохранения; Керстин Ивельт, руководитель департамента маркетинга Quora auf Deutsch , социальной платформы для обмена знаниями;

, социальной платформы для обмена знаниями; Мара Балестрини, специалист по взаимодействию человека с компьютером и генеральный директор Ideas for Change ;

; Михаил Бурцев, руководитель Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института (МФТИ ), одного из ведущих технических вузов России и мира;

), одного из ведущих технических вузов России и мира; Ранга Йогешвар, физик, выдающийся научный журналист и телеведущий Германии ;

; Руп Ритвос, директор по новым инициативам Forum Virium Helsinki , инновационного подразделения Хельсинки, которое разрабатывает новые цифровые услуги и городские инновации в сотрудничестве с компаниями, университетами, другими государственными организациями и горожанами;

, инновационного подразделения Хельсинки, которое разрабатывает новые цифровые услуги и городские инновации в сотрудничестве с компаниями, университетами, другими государственными организациями и горожанами; Руслан Зайдуллин, директор и сооснователь DOC+ , первой в России полностью мобильной клиники, где с помощью смартфона можно вызвать врача на дом, сдать анализы и получить их расшифровку, записаться на прием, заказать лекарства из аптек или поговорить с врачом онлайн;

, первой в России полностью мобильной клиники, где с помощью смартфона можно вызвать врача на дом, сдать анализы и получить их расшифровку, записаться на прием, заказать лекарства из аптек или поговорить с врачом онлайн; Сергей Солонин, генеральный директор Ассоциации «ФинТех» и генеральный директор группы QIWI ;

; Теппо Рантанен, исполнительный директор по росту, конкурентоспособности и инновациям города Тампере , крупнейшего индустриального центра Финляндии;

, крупнейшего индустриального центра Финляндии; Улрич Ахли, основатель FIWARE Foundation, экосистемы для ускорения разработки и развития умных решений, которая помогает создавать и продвигать новые интеллектуальные приложения.

«На CEBIT RUSSIA встретятся начинающие предприниматели и опытные знатоки рынка, будущие и настоящие топ-менеджеры и управленцы, крупные корпорации, средний и малый бизнес. Это — выставка для людей, для всех, кто интересуется технологиями, — отмечает д-р Андреас Грухов (Dr. Andreas Gruchow), член правления Deutsche Messe AG. — Мы ориентируемся на практическое применение новейших разработок и научных достижений, стремимся сделать инновации доступными для каждого. Именно поэтому было решено собрать всех гостей, участников и экспонентов под одной крышей, в продуманном пространстве «Сколково», крупнейшего технопарка Восточной Европы».

Ранее технопарк «Сколково» и компания Дойче Мессе РУС, организаторы CEBIT RUSSIA 2019, объявили концепцию и архитектуру деловой программы мероприятия: https://cebit-russia.ru/program.

CEBIT RUSSIA 2019 проводится при поддержке Посольства ФРГ в рамках Германо-Российского перекрестного года научно-образовательных партнерств 2018—2020. Партнеры выставки: Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики, Российско-Германская внешнеторговая палата, Германский дом науки и инноваций в Москве (DWIH), Phoenix Contact, Expoclub.

Технопарк «Сколково»

Технопарк «Сколково» — более 200 резидентов, востребованные ими сервисы и центры коллективного пользования, аккредитованные сервисные компании и более 95 000 кв. м для офисов и лабораторий. Технопарк «Сколково» первым среди технопарков России получил международный сертификат ISO9001 — «Оскар» сервисных предприятий.

Deutsche Messe AG

Компания Deutsche Messe AG является ведущим мировым организатором выставок в Германии и за рубежом, представляющих средства производства. С годовым оборотом компании почти 357 млн Евро в 2017 году она входит в число пяти крупнейших выставочных компаний Германии. Event портфолио компании — это такие ведущие международные выставки, как (в алфавитном порядке) CeMAT (внутрипроизводственная логистика и управление грузопотоками), didacta (образование), DOMOTEX (ковры и напольные покрытия), HANNOVER MESSE (промышленные технологии), INTERSCHUTZ (международная выставка по средствам защиты и спасения при пожарах, катастрофах и стихийных бедствиях), LABVOLUTION (лабораторная техника) и LIGNA (деревообрабатывающая промышленность и лесоводство). Кроме того, выставочный комплекс регулярно предоставляет площадки для проведения гостевых мероприятий, которые являются ведущими отраслевыми выставками: AGRITECHNICA (DLG; агротехника) и EuroTier (DLG; животноводство), EMO (VDW; станкостроение), EuroBLECH (Mack Brooks; листообработка) и IAA Nutzfahrzeuge (VDA; транспорт, логистика, мобильные системы).

Насчитывая более 1200 сотрудников и 58 партнеров по продажам, компания представлена более чем в 100 странах мира.

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